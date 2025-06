Real Madrid, Gonzalo Garcia terrorise le vestiaire

Real Madrid vs Juventus FC

Révélation du Real Madrid lors du Mondial des clubs, Gonzalo Garcia fait trembler déjà le vestiaire madrilène.

Un nom encore inconnu du grand public il y a quelques jours, mais désormais sur toutes les lèvres du vestiaire madrilène : Gonzalo Garcia. Le jeune attaquant formé à la maison, titularisé par Xabi Alonso lors de la Coupe du monde des clubs en l'absence de Kylian Mbappé, ne cesse d’impressionner. Ses prestations, ponctuées de buts et de passes décisives, ne laissent personne indifférent… surtout pas ses coéquipiers directs. Et dans un groupe aussi concurrentiel que celui du Real Madrid, son ascension éclair commence à faire trembler plus d’un cadre offensif.