Xabi Alonso - Kylian Mbappé, le gros casse-tête

Mbappé s’apprête à rejouer, mais sa réintégration pourrait tout déséquilibrer : Xabi Alonso va devoir trancher.

Kylian Mbappé revient enfin sous les couleurs du Real Madrid. Absent depuis le début de la Coupe du monde des clubs pour cause de gastro-entérite sévère, le Français s’était retrouvé alité à Miami et avait manqué tous les entraînements collectifs. Après une longue mise au repos, il a repris l’entraînement cette semaine, avec une participation complète aux séances. Il reste trois jours avant le choc face à la Juventus, et sauf rechute, il sera bel et bien dans le groupe. Mais cette bonne nouvelle n’est pas sans poser une question épineuse à Xabi Alonso.