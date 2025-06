Le "nouveau Raul" fait trembler Mbappé

Salzburg vs Real Madrid

L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a fait l'éloge du jeune attaquant Gonzalo Garcia après sa performance lors de la Coupe du monde des clubs, le qualifiant de « numéro 9 typique » avec des traits de caractère similaires à ceux de Raul.

Garcia s'est illustré lors de la victoire 3-0 du Real Madrid contre le Red Bull Salzbourg lors de la Coupe du monde des clubs, ce qui lui a valu les éloges de l'entraîneur Alonso. L'attaquant de 20 ans a fait preuve de sang-froid et d'intelligence dans ses déplacements, ce qui lui a valu d'être comparé à la légende du club, Raul. Alonso a déclaré que cette performance n'était pas une surprise compte tenu de la forme constante de Garcia au Castilla.

Les Blancos disposent d'un immense talent offensif, notamment avec Vinicius Jr. et Kylian Mbappé, mais Alonso a mis l'accent sur l'unité de l'équipe plutôt que sur les rôles individuels. Il estime que Garcia peut s'intégrer parfaitement au reste de l'équipe, ajoutant une autre option précieuse à la ligne d'attaque du Real Madrid. L'entraîneur a également salué le travail défensif de l'équipe, soulignant l'équilibre qu'il tente de construire.



Alonso s'est adressé aux médias après le match et a salué la performance de Garcia en déclarant : « Je n'avais aucun doute sur Gonzalo. Ce qu'il fait n'est pas une surprise. Il l'a fait à plusieurs reprises au Real Madrid. Du moins pour lui. C'est un numéro neuf typique, qui sait attendre son heure, qui se déplace bien. Je suis très heureux pour lui. Il a les qualités de Raúl dans ses mouvements. Aucune décision n'a été prise concernant le début de la saison prochaine. »



Madrid affrontera la Juventus en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. Bien qu'Alonso n'ait pas confirmé la place de Garcia dans l'effectif de la saison prochaine, la forme du jeune attaquant plaide en sa faveur. Ses performances pourraient lui valoir plus de temps de jeu et un rôle plus défini sous les ordres d'Alonso à l'avenir.