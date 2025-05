En instance de départ de l’OL, Rayan Cherki s’apprête à s’envoler vers Manchester City.

Le suspense autour de l’avenir de Rayan Cherki touche à sa fin. Courtisé par plusieurs cadors européens, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais a fait son choix. Entre promesses de jeu, ambitions sportives et conversation directe avec Pep Guardiola, l’international français a été séduit par un projet bien défini. Un accord est en passe d’être finalisé avec Manchester City et l’officialisation n’est plus qu’une question de temps.