Rayan Cherki vers un transfert pharaonique

Manchester City a peut-être raté Florian Wirtz, mais il peut encore réaliser une brillante acquisition cette saison en recrutant Rayan Cherki.

Selon The Telegraph, Manchester City serait déterminé à recruter la sensation lyonnaise Cherki cet été, après avoir laissé passer Wirtz. Le premier nommé a déjà annoncé sa décision de quitter le club de Ligue 1 à la fin de la saison, et City souhaite saisir cette opportunité de recruter le jeune milieu offensif prometteur à un prix avantageux.

Cherki est considéré par City comme une option rentable pour renforcer son milieu de terrain dans le cadre de sa reconstruction estivale. Avec le départ de Kevin De Bruyne et l'avenir incertain de Jack Grealish, l'entraîneur Pep Guardiola privilégie les renforts créatifs.

Les Sky Blues souhaitaient conclure le recrutement de Wirtz et avaient également pris contact très tôt, mais se sont finalement retirés de la course, réalisant que le coût financier de l'opération représenterait un fardeau important pour le club. Il est désormais pressenti pour rejoindre Liverpool, qui a déposé une offre de plus de 100 millions d'euros (85 millions de livres sterling).

Cherki, quant à lui, offre une perspective alléchante, car il pourrait être recruté pour un montant considérablement inférieur. En effet, la clause libératoire du joueur de 21 ans se situerait entre 25 et 30 millions d'euros.

City devrait procéder à une refonte complète de son effectif cet été, après ce qui fut sans doute la pire saison de l'ère Guardiola. Les géants de la Premier League seraient en négociations avancées pour le milieu de terrain de l'AC Milan Tijjani Reijnders, sans compter qu'ils ont également été liés à la superstar de Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White.

Les deux Manchester sur le coup

Le départ de Cherki est assuré cet été, mais sa prochaine destination reste incertaine. Si Manchester City a manifesté son intérêt, Manchester United s'est également lancé dans la course pour le milieu de terrain très convoité. Alors que son avenir est encore incertain, le prochain transfert de Cherki pourrait déclencher une guerre d'enchères alors que des clubs de toute l'Europe se disputent sa signature.