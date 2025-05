Une pépite lyonnaise sur le départ ? Manchester City passe la seconde pour Cherki, et les premières discussions sont bel et bien lancées.

L’OL pourrait perdre l’un de ses talents les plus techniques dans les semaines à venir. Rayan Cherki, joyau du centre de formation lyonnais, attire l’attention de Manchester City. Le club anglais, à la recherche d’un nouveau meneur de jeu depuis le départ de Kevin De Bruyne, a décidé d’entrer dans la course de manière sérieuse. À un an de la fin de son contrat, le joueur semble de plus en plus proche d’un départ.