OM : la sortie irritante de De Zerbi après la débâcle contre Liverpool

Roberto De Zerbi ne s’est pas caché au moment d’analyser la rencontre. Il a livré une lecture précise, parfois tranchante, de ce qui n’a pas fonctionné.

« Je n’aime pas parler de regret. On n’a pas bien joué et on a pris un premier but stupide. En première mi-temps, malgré Liverpool, on a essayé de jouer, pas à armes égales mais presque. On a surtout mal compris où était le jeu, notamment leur façon de défendre. Le jeu passait beaucoup par Pavard, on l’a compris trop tard. En deuxième mi-temps, le match s’est ouvert et, face à Liverpool, quand tu laisses des espaces, tu souffres. Malgré tout, eux comme nous avons eu des occasions », a-t-il lancé.

Au-delà du réalisme offensif défaillant, De Zerbi regrette surtout ce temps de retard constant dans la prise d’information. Face à une équipe aussi clinique que Liverpool, la moindre hésitation se paie immédiatement.