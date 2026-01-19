L’Olympique de Marseille n’a pas fini de surprendre sur ce mercato hivernal. Alors que l’arrivée d’Himad Abdelli semble en bonne voie, le club phocéen a avancé très sérieusement sur un autre profil, beaucoup moins attendu, mais tout aussi stratégique pour renforcer l’entrejeu.
Mercato : en attendant Abdelli, l’OM s’offre un autre milieu de terrain inattendu
- getty
Quinten Timber, la piste surprise
Depuis plusieurs semaines, l’OM scrute le marché à la recherche d’un milieu axial capable de stabiliser le jeu et d’apporter une vraie plus-value immédiate. Après de nombreuses pistes étudiées, parfois abandonnées, un nom a émergé loin des radars habituels. Et selon Fabrizio Romano, le dossier est déjà bien avancé.
L’information a pris tout le monde de court. L’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Quinten Timber, milieu de terrain du Feyenoord. Le joueur, très apprécié aux Pays-Bas, a donné son feu vert au projet marseillais. Un terrain d’entente existe déjà sur les bases contractuelles, preuve d’un travail de persuasion efficace mené en coulisses.
Il reste désormais un point majeur à régler : l’indemnité de transfert avec le Feyenoord. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs, mais l’optimisme domine. Évalué à 25 millions d’euros, Timber représente un investissement conséquent, rendu possible par la récente vente de Robinio Vaz, dont les revenus ont servi à alimenter ce dossier.
- Getty Images Sport
Un accord verbal déjà scellé
Fabrizio Romano évoque un accord verbal concernant le salaire du joueur. Les dernières négociations portent donc uniquement sur les modalités financières entre les dirigeants marseillais et l’écurie néerlandaise. Une fois ce cap franchi, il ne restera que des formalités administratives.
Signe fort de l’avancée du dossier, Quinten Timber souhaite voir l’opération se conclure rapidement. Le milieu de terrain se montre très enthousiaste à l’idée de rejoindre l’OM et a demandé à ce que le transfert se finalise dans les prochaines 24 heures. Un message clair envoyé à Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui ont su convaincre le joueur.
- AFP
Un profil taillé pour le projet marseillais
Âgé de 24 ans, Quinten Timber s’impose comme l’un des milieux les plus réguliers du Feyenoord. Depuis le début de la saison, il a disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues, avec un bilan de 4 buts et 4 passes décisives. Des statistiques solides pour un joueur évoluant dans une zone très centrale du terrain.
Frère jumeau de Jürrien Timber, défenseur d’Arsenal et leader de Premier League, Quinten affiche une progression constante. Sa capacité à se projeter, à récupérer et à jouer juste correspond aux attentes du staff marseillais.
- AFP
L’OM accélère, le mercato s’emballe
Alors que l’accord avec Angers pour Himad Abdelli se précise, l’OM démontre qu’il ne se contente pas d’un seul renfort. Le club avance avec ambition et discrétion, prêt à frapper fort pour donner à son milieu de terrain une toute nouvelle dimension. À Marseille, l’hiver est loin d’être terminé.