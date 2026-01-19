Mercato : en attendant Abdelli, l’OM s’offre un autre milieu de terrain inattendu

Depuis plusieurs semaines, l’OM scrute le marché à la recherche d’un milieu axial capable de stabiliser le jeu et d’apporter une vraie plus-value immédiate. Après de nombreuses pistes étudiées, parfois abandonnées, un nom a émergé loin des radars habituels. Et selon Fabrizio Romano, le dossier est déjà bien avancé.

L’information a pris tout le monde de court. L’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Quinten Timber, milieu de terrain du Feyenoord. Le joueur, très apprécié aux Pays-Bas, a donné son feu vert au projet marseillais. Un terrain d’entente existe déjà sur les bases contractuelles, preuve d’un travail de persuasion efficace mené en coulisses.

Il reste désormais un point majeur à régler : l’indemnité de transfert avec le Feyenoord. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs, mais l’optimisme domine. Évalué à 25 millions d’euros, Timber représente un investissement conséquent, rendu possible par la récente vente de Robinio Vaz, dont les revenus ont servi à alimenter ce dossier.