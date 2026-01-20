Prix, durée du contrat, salaire…tous les détails du transfert d’Ethan Nwaneri à l’OM

Ethan Nwaneri va rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt payant sans option d’achat. Contrairement aux montants plus élevés évoqués initialement, RMC Sport révèle que l’accord conclu entre les deux clubs repose plutôt sur une indemnité fixée à 1,5 million d’euros. Ethan Nwaneri est donc prêté jusqu’au mois de juin, Arsenal conservant un contrôle total sur l’avenir de son joueur à l’issue de la saison.

Dans les détails du contrat, Ethan Nwaneri fait l’objet de clauses incitatives : des bonus, assimilés à des pénalités sportives, sont prévus si le joueur ne dispute pas un nombre défini de rencontres sous le maillot marseillais. Une manière pour Arsenal d’encourager l’utilisation régulière d’Ethan Nwaneri, tout en protégeant la valorisation de son jeune talent.

Sur le plan salarial, l’OM prend intégralement en charge la rémunération d’Ethan Nwaneri durant la durée du prêt. Cette formule permet au club phocéen de renforcer son effectif sans déséquilibrer sa masse salariale, tout en offrant à Ethan Nwaneri un environnement compétitif.