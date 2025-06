Qui peut battre le PSG ? Le classement des forces en présence à la Coupe du Monde des clubs

GOAL examine les niveaux des équipes pour la Coupe du Monde des Clubs 2025, qui pourrait gagner et qui est simplement content d'être là ?

La saison européenne tout juste terminée, les regards se tournent vers la Coupe du monde des clubs, la nouvelle compétition clinquante de la FIFA, disputée cet été sous le soleil des États-Unis.

Avec 32 équipes venues des quatre coins du monde, il n’est pas simple d’y voir clair. Comment relier le RB Salzbourg, Ulsan Hyundai et le Real Madrid dans une même histoire ? Quels points communs entre eux ? Et surtout, quelles sont les ambiances à prévoir ? Certes, trois ou quatre favoris se détachent, mais derrière, c’est un joyeux désordre.

Le casting est éclectique : favoris évidents, clubs historiques, et quelques équipes plus intéressées par les recettes de billetterie que par la coupe elle-même.

L'article continue ci-dessous

La compétition, qui sera diffusée en intégralité et gratuitement sur la plateforme DAZN, se jouera dans 12 stades répartis sur 11 villes américaines, du match d’ouverture le 14 juin jusqu’à la finale le 13 juillet. Et à moins de dix jours du coup d’envoi, une seule question s’impose :

Qui vient pour gagner ? Qui vient pour l’argent ? Qui vient pour les vacances ? Et qui a tout à perdre mais pas grand-chose à y gagner ?

GOAL décrypte tout cela dans son classement des forces en présence du Mondial des clubs 2025.