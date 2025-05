Le PSG et Luis Enrique réinventent la perfection

Paris n'a pas seulement gagné une finale, il a signé une œuvre collective magistrale, redéfinissant les standards du football européen moderne.

Il y a des victoires ordinaires, et puis il y a celles, plus rares, exceptionnelles, qui marquent les époques et s'inscrivent dans la grande histoire du football. Ce samedi soir à Munich, ce qu'a réalisé le Paris Saint-Germain contre l'Inter Milan dépasse largement le cadre d'un simple trophée. Car si gagner la Ligue des Champions constitue en soi un accomplissement immense, triompher avec une telle maestria, une telle suprématie, relève d’un exploit dont la portée dépasse le strict cadre sportif. La partition collective livrée par l’équipe de Luis Enrique résonne comme une démonstration de force, de cohérence tactique et de virtuosité technique sans égale dans les annales récentes du football européen.