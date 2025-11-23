À l’heure où l’Olympique de Marseille s’apprête à disputer une rencontre cruciale contre Newcastle en Ligue des champions, un nom revient opportunément sur le devant de la scène : celui de Maurizio Mariani. L’officiel italien, déjà aperçu récemment en France, dirigera à nouveau une affiche européenne au Vélodrome. Sa présence, loin d’être anodine, soulève des interrogations, d’autant que Maurizio Mariani a été impliqué dans plusieurs situations marquantes ces dernières semaines. Connu pour ses décisions tranchées, il débarque une fois encore dans un contexte chargé, où chaque détail pèsera lourd.
Qui est Maurizio Mariani, l'arbitre de Marseille - Newcastle ?
- Getty Images Sport
Maurizio Mariani, un arbitre habitué aux grands rendez-vous
Pour cette cinquième journée de Ligue des champions, l’UEFA a officiellement confié le match entre l’OM et Newcastle à Maurizio Mariani. L’arbitre italien sera accompagné d’un quatuor entièrement transalpin, avec Daniele Bindoni et Alberto Tegoni comme assistants, tandis que Matteo Marchetti occupera le rôle de quatrième arbitre. À la VAR, Marco Di Bello et Aleandro Di Paolo complèteront un dispositif que Maurizio Mariani connaît parfaitement, indique RMC Sport. Pour l’arbitrage européen, cette désignation s’inscrit dans la continuité d’un automne où Maurizio Mariani a été régulièrement sollicité.
Il faut dire que Maurizio Mariani a déjà marqué les esprits en France ces derniers jours. L’Italien dirigeait récemment la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, un match qui l’a placé au cœur des débats. Maurizio Mariani y avait notamment expulsé Luis Diaz après un tacle impressionnant sur la cheville d’Achraf Hakimi, une décision qui avait largement animé les discussions. Avec ce nouveau rendez-vous au Vélodrome, l’arbitre de 43 ans s’apprête à enchaîner un troisième match de C1 cette saison, portant à 14 le total de ses rencontres dirigées dans la compétition.
- AFP
Maurizio Mariani n’est pas étranger à l’OM
La rencontre face à Newcastle ne sera pas la première occasion pour l’Olympique de Marseille de croiser le chemin de Maurizio Mariani. En septembre 2023, l’arbitre avait officié lors d’un match de Ligue Europa sur le terrain de l’Ajax Amsterdam, un déplacement au cours duquel l’OM évoluait sans entraîneur ni encadrement. Ce soir-là, Maurizio Mariani avait conduit une rencontre particulièrement animée qui s’était soldée par un spectaculaire 3-3, marqué notamment par le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Cet épisode est encore présent dans les mémoires marseillaises à l’heure où le nom de Maurizio Mariani refait surface.
Au-delà des confrontations internationales, Maurizio Mariani s’est illustré dans son pays au cours des dernières semaines. En Serie A, il s’est retrouvé au centre d’une polémique liée à plusieurs décisions contestées lors de Naples - Inter Milan, le 25 octobre dernier. Cet épisode a contribué à renforcer le profil d’un arbitre régulièrement surveillé pour ses choix tranchants. À ce stade de la saison, Maurizio Mariani totalise seulement six matchs arbitrés toutes compétitions confondues, un chiffre modeste pour un officiel de ce niveau, incluant une seule rencontre de Ligue des champions, le spectaculaire Liverpool - Atlético de Madrid (3-2) du 17 septembre.
- AFP
L’OM condamné à la victoire face à Newcastle
Cette désignation de Maurizio Mariani intervient alors que l’OM joue très gros. En quête d’une deuxième victoire dans la compétition, le club phocéen doit faire face à une équipe de Newcastle en pleine forme, auteur de trois succès consécutifs en Ligue des champions. La présence de Maurizio Mariani, habitué aux affiches tendues, pourrait peser dans la gestion du rythme et de l’intensité d’une rencontre déterminante pour l’avenir européen du club marseillais. L’Italien apportera son expérience d’arbitre international, lui qui a également dirigé la finale de la Coupe du monde U20 entre l’Argentine et le Maroc.
Enfin, il est intéressant de rappeler que Marseille et Newcastle ne se sont affrontés qu’à deux reprises, lors de la Coupe UEFA 2003-2004. Un match aller sans but en Angleterre (0-0), puis un retour victorieux au Vélodrome (2-0), avaient permis au club phocéen d’atteindre la finale, finalement perdue contre Valence. Autant dire que le retour de Maurizio Mariani dans l’enceinte marseillaise offre un cadre idéal pour raviver la ferveur d’un public prêt à s’enflammer pour une nouvelle page européenne.