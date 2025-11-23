Qui est Maurizio Mariani, l'arbitre de Marseille - Newcastle ?

Pour cette cinquième journée de Ligue des champions, l’UEFA a officiellement confié le match entre l’OM et Newcastle à Maurizio Mariani. L’arbitre italien sera accompagné d’un quatuor entièrement transalpin, avec Daniele Bindoni et Alberto Tegoni comme assistants, tandis que Matteo Marchetti occupera le rôle de quatrième arbitre. À la VAR, Marco Di Bello et Aleandro Di Paolo complèteront un dispositif que Maurizio Mariani connaît parfaitement, indique RMC Sport. Pour l’arbitrage européen, cette désignation s’inscrit dans la continuité d’un automne où Maurizio Mariani a été régulièrement sollicité.

Il faut dire que Maurizio Mariani a déjà marqué les esprits en France ces derniers jours. L’Italien dirigeait récemment la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, un match qui l’a placé au cœur des débats. Maurizio Mariani y avait notamment expulsé Luis Diaz après un tacle impressionnant sur la cheville d’Achraf Hakimi, une décision qui avait largement animé les discussions. Avec ce nouveau rendez-vous au Vélodrome, l’arbitre de 43 ans s’apprête à enchaîner un troisième match de C1 cette saison, portant à 14 le total de ses rencontres dirigées dans la compétition.