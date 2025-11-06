Tacle assassin sur Hakimi, la plaisanterie qui ne passe pas

Si l'entraîneur Vincent Kompany et d'autres membres de l'équipe ont exprimé leur inquiétude, le défenseur Josip Stanisic a plaisanté plus tard au sujet du carton rouge, affirmant qu'ils avaient « remercié » l'ailier colombien pour son tacle.

Les géants de la Bundesliga géraient tranquillement leur match après avoir mené 2-0 grâce au doublé de Diaz en première mi-temps, mais le chaos a éclaté juste avant la pause. L'ailier colombien a commis un tacle en retard sur Hakimi, touchant le latéral marocain à la cheville après avoir perdu le ballon. Le défenseur du PSG s'est effondré, visiblement souffrant, et a été vu en larmes avant d'être aidé à quitter le terrain par les kinésithérapeutes. L'arbitre Maurizio Mariani avait initialement sorti un carton jaune, mais celui-ci a été transformé en rouge après intervention de la VAR.

Malgré leur supériorité numérique, les joueurs du PSG n'ont pas réussi à percer la défense bien organisée du Bayern. João Neves a inscrit un but en fin de match pour les champions en titre, mais cela n'a pas suffi, le Bayern conservant son avantage pour remporter une victoire âprement disputée.

Stanisic plaisante sur le carton rouge de Diaz

Après le match, le défenseur du Bayern, Stanisic, a déclaré que Diaz devait être plus prudent dans ce genre de situation. « Il sait lui-même qu'il doit gérer ce genre de situation avec plus de finesse », a déclaré le joueur de 25 ans aux journalistes. Interrogé sur le point de savoir si l'ancien ailier de Liverpool s'était excusé d'avoir laissé l'équipe en infériorité numérique, il a plaisanté : « Non, on l'a remercié. Je plaisante ! Il était content, comme nous tous. »

Bien que la remarque de Stanisic se voulût légère, elle a suscité la polémique sur les réseaux sociaux, beaucoup la jugeant de mauvais goût et irrespectueuse, compte tenu de la gravité de la blessure du Marocain. Le latéral du PSG a été aperçu avec des béquilles après le match, et selon L’Équipe, il devrait être absent jusqu’à mi-décembre, manquant potentiellement le début de la CAN 2025.