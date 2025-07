PSG, vers un retournement de situation pour Donnarumma ?

Une prolongation au point mort, un remplaçant désigné… mais rien ne se passe comme prévu dans les cages du PSG. Coup de théâtre en approche ?

L’été s’annonce brûlant dans les couloirs du Paris Saint-Germain, et pas uniquement à cause des températures. Alors que Gianluigi Donnarumma, arrivé libre en 2021 après la fin de son bail à l’AC Milan, semblait de plus en plus proche de la sortie, le scénario vient de prendre un virage inattendu. La situation contractuelle du portier italien, lié au PSG jusqu’en 2026, reste en suspens. Pourtant, les dernières informations incitent à ne pas enterrer trop vite son aventure parisienne.