Mercato, le PSG sort le chéquier pour Lucas Chevalier

Séduit par Lucas Chevalier, le PSG est enfin passé à l’offensive pour le gardien français ces dernières heures.

Le Paris Saint-Germain s'apprête à frapper un grand coup sur le marché des transferts. Alors que l'avenir de Gianluigi Donnarumma est de plus en plus incertain, le club de la capitale aurait décidé d'accélérer le dossier Lucas Chevalier. Le jeune gardien du LOSC, considéré comme l’un des grands espoirs à son poste, est plus que jamais dans le viseur parisien. Un accord de principe aurait même été trouvé avec le joueur pour un contrat de cinq ans. Suffisant pour que le PSG passe à l’attaque.