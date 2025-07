Le LOSC s’active déjà pour le remplaçant de Lucas Chevalier, annoncé proche d’un départ au PSG ces dernières heures.

Le dossier s’est accéléré d’un coup et pourrait bien bouleverser l’équilibre des gardiens en Ligue 1. Alors que Paris cherche une alternative à Gianluigi Donnarumma, un nom s’impose avec insistance dans les discussions : celui de Lucas Chevalier. Le Paris Saint-Germain a déjà entamé les démarches, et un accord de principe aurait été conclu entre les deux parties. De quoi pousser Lille à anticiper pour son prochain gardien de but.