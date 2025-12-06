À mi-saison, le Paris Saint-Germain avance en haut de tableau, mais une zone d’ombre persiste dans son jeu. Malgré les résultats, l’animation offensive ne donne plus les mêmes garanties. Et Luis Enrique commence à envisager un virage fort dès le mercato d’hiver, même si cela s’annonce compliqué.
PSG : Serhou Guirassy pour remplacer Dembélé, le deal que personne n’avait vu venir
- Getty Images
Une attaque parisienne en perte d’impact
Depuis plusieurs semaines, le PSG compose avec un contexte délicat sur le plan offensif. Les absences de Désiré Doué et de Bradley Barcola ont rebattu les cartes. Sans ses ailiers les plus remuants, Paris confie une grande partie de la création à ses milieux. João Neves et Vitinha multiplient les prises d’initiative, parfois au détriment de l’équilibre naturel de l’équipe.
Sur les côtés, la situation ne s’arrange pas. Achraf Hakimi et Nuno Mendes trainent des pépins physiques à répétition. Résultat, les couloirs perdent de leur tranchant. Dans le même temps, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola traversent une période plus discrète devant le but. À l’exception de quelques entrées inspirées de Kang-in Lee, les sources de satisfaction offensives se font rares.
- AFP
Gonçalo Ramos ne s’impose pas comme le patron attendu
L’autre point d’interrogation se nomme Gonçalo Ramos. Recruté pour porter l’axe de l’attaque, l’international portugais ne parvient pas à verrouiller durablement une place de titulaire. Trop neutre dans certains matchs, en manque d’influence dans les grands rendez-vous, il ne coche pas encore toutes les cases du numéro neuf capable de guider cette équipe dans les moments tendus.
Dans ce contexte, le staff parisien s’interroge. Et les états-majors du club scrutent déjà l’hiver avec beaucoup d’attention. Luis Enrique le sait : l’équilibre offensif dépendra aussi des choix faits en janvier.
- Getty Images Sport
Dembélé attendu à droite et un vrai avant-centre ciblé
Selon les informations de L’Equipe, l’entraîneur parisien envisage une réorganisation nette de son animation. Le plan repose sur une idée simple : replacer Ousmane Dembélé sur le flanc droit, son poste de prédilection, dès la seconde moitié de saison. Mais ce schéma impose une condition majeure : l’arrivée d’un véritable avant-centre au mercato hivernal.
C’est dans cette optique qu’un nom revient avec insistance. Le média anglais CaughtOffside assure que le PSG a conservé le contact avec Serhou Guirassy. L’international guinéen présente plusieurs avantages stratégiques. Une clause estimée à 50 millions d’euros. De l’expérience. Une capacité à peser sur les charnières. Et surtout, une efficacité reconnue dans la surface.
- AFP
Un puzzle offensif qui pourrait totalement changer de visage
L’arrivée d’un profil comme Guirassy offrirait un tout autre champ d’options à Luis Enrique. Paris pourrait alors composer avec Dembélé à droite, Désiré Doué dans l’axe créatif, et un duel ouvert entre Kvaratskhelia et Barcola sur le côté gauche. Un jeu plus lisible. Plus vertical. Et surtout plus clinique dans la zone de vérité.
Ce projet reste suspendu aux prochaines semaines. Si les difficultés actuelles se confirment, la direction pourrait accélérer. Le mois de janvier deviendrait alors un tournant clair dans la saison parisienne.
- AFP
Rennes comme premier test du prochain mercato
La réception de Rennes ce samedi pèsera lourd dans l’analyse globale. Une prestation convaincante rassurerait. Une sortie poussive, au contraire, nourrirait encore davantage les réflexions autour de l’attaque. Pour autant, aucune forme d’urgence n’existe officiellement. Le PSG avance toujours parmi les deux premiers de Ligue 1 comme de Ligue des champions.
La saison passée, les Parisiens ont livré de grandes séquences offensives. Ce crédit reste intact. Mais à Paris, on ne vit jamais longtemps sur les acquis. L’hiver approche. Et avec lui, peut-être, l’un des choix offensifs les plus inattendus de ces dernières années.