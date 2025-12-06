PSG : Serhou Guirassy pour remplacer Dembélé, le deal que personne n’avait vu venir

Depuis plusieurs semaines, le PSG compose avec un contexte délicat sur le plan offensif. Les absences de Désiré Doué et de Bradley Barcola ont rebattu les cartes. Sans ses ailiers les plus remuants, Paris confie une grande partie de la création à ses milieux. João Neves et Vitinha multiplient les prises d’initiative, parfois au détriment de l’équilibre naturel de l’équipe.

Sur les côtés, la situation ne s’arrange pas. Achraf Hakimi et Nuno Mendes trainent des pépins physiques à répétition. Résultat, les couloirs perdent de leur tranchant. Dans le même temps, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola traversent une période plus discrète devant le but. À l’exception de quelques entrées inspirées de Kang-in Lee, les sources de satisfaction offensives se font rares.