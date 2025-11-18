Mercato : le PSG met deux stars à la porte pour s’offrir Erling Haaland

Le principal obstacle ne se trouve pas à Paris, mais bien à Manchester. Le club anglais n’envisage pas un instant de céder son avant-centre. Le média espagnol affirme que City voit son N°9 comme « intouchable et essentiel ». Autrement dit, aucune négociation ne devrait s’ouvrir spontanément.

Pourtant, un scénario très particulier pourrait tout faire basculer : que le joueur réclame lui-même un départ. Si Haaland exprimait une volonté ferme de changer d’air, City serait alors prêt à discuter… pour un montant colossal, évidemment. En dehors de cette hypothèse, la porte reste solidement verrouillée.

Pour l’heure, aucune indication ne laisse penser que le Norvégien envisage une rupture avec Pep Guardiola ou avec l’environnement ultra-compétitif de City. Paris devra donc trouver des arguments capables de faire vaciller un joueur qui n’a jamais montré la moindre impatience ou lassitude depuis son arrivée en Premier League.