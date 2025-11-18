La saison vient à peine de prendre son élan que les premières secousses du prochain mercato résonnent déjà dans les coulisses du PSG. L’état-major parisien, en quête d’un nouveau visage fort après le départ de Kylian Mbappé, rêve grand. Très grand. Et un nom revient avec insistance : Erling Haaland. L’idée paraît folle, presque irréalisable, mais Paris s’y accroche, quitte à envisager des départs majeurs pour construire une offre capable de faire trembler Manchester City.
Mercato : le PSG met deux stars à la porte pour s’offrir Erling Haaland
- Getty
Haaland, une machine à buts qui affole déjà le mercato
En quelques mois, Erling Haaland a encore rappelé à l’Europe qu’il vit dans une catégorie à part. Avec 19 buts déjà inscrits en club toutes compétitions confondues depuis août, l’attaquant de Manchester City ne laisse aucun répit aux défenses qu’il croise. Il trace sa route comme s’il n’y avait aucune résistance, parfois même sans lever les yeux. Le Norvégien fonctionne à l’instinct, à la puissance, et surtout à une efficacité terrifiante.
À seulement 25 ans, il est déjà cité parmi les favoris au prochain Ballon d’Or. Son influence dépasse largement les statistiques : il oriente toute la manière de jouer de City. Et malgré son contrat qui file jusqu’en 2034, son nom revient dans toutes les discussions de transfert. Certains clubs l’imaginent déjà dans leurs rangs, surtout ceux capables de poser des sommes irrationnelles sur la table.
- AFP
Paris prêt à sacrifier deux attaquants pour financer le rêve Haaland
Dans les rumeurs du moment, une information surprend : le PSG se positionne avec une ambition dévorante. Selon le média Fichajes, Paris prépare une offensive estimée à près de 200 M€, une somme qui dépasse ce que l’Europe dépense habituellement. Mais pour monter un tel coup, le club doit d’abord alléger son effectif.
Deux joueurs sont ciblés pour financer l’opération : Gonçalo Ramos et Kang-in Lee. Luis Enrique les utilise, oui, mais jamais comme des piliers offensifs. Paris les apprécie, mais le club semble prêt à les placer sur le marché pour faire de la place à un attaquant d’un tout autre calibre. Ce choix, s’il se confirme, témoigne de la volonté du PSG de frapper un immense coup médiatique et sportif.
- (C)Getty Images
Manchester City ferme la porte… sauf si Haaland lui-même la pousse
Le principal obstacle ne se trouve pas à Paris, mais bien à Manchester. Le club anglais n’envisage pas un instant de céder son avant-centre. Le média espagnol affirme que City voit son N°9 comme « intouchable et essentiel ». Autrement dit, aucune négociation ne devrait s’ouvrir spontanément.
Pourtant, un scénario très particulier pourrait tout faire basculer : que le joueur réclame lui-même un départ. Si Haaland exprimait une volonté ferme de changer d’air, City serait alors prêt à discuter… pour un montant colossal, évidemment. En dehors de cette hypothèse, la porte reste solidement verrouillée.
Pour l’heure, aucune indication ne laisse penser que le Norvégien envisage une rupture avec Pep Guardiola ou avec l’environnement ultra-compétitif de City. Paris devra donc trouver des arguments capables de faire vaciller un joueur qui n’a jamais montré la moindre impatience ou lassitude depuis son arrivée en Premier League.
- Getty
Le PSG tente l’impossible, mais le dossier paraît hors de portée
Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi rêvent de construire une attaque qui ferait trembler l’Europe. Haaland reste l’un des très rares joueurs capables de remplacer une icône comme Mbappé dans les ambitions d’un club. Mais transformer cette idée en réalité relève presque du miracle.
Un transfert de cette ampleur demanderait un alignement parfait entre la volonté du joueur, une ouverture de Manchester City, et une offre financière démesurée. Aujourd’hui, aucun de ces paramètres n’est réuni. Pourtant, Paris insiste, convaincu que tout peut basculer lors d’un mercato estival souvent inattendu.
Reste une certitude : si le PSG s’engage réellement dans cette opération, il faudra sortir le chéquier comme rarement dans son histoire. Et convaincre un joueur déjà considéré comme le meilleur numéro neuf du monde de rejoindre la capitale française ne sera pas la moindre des missions.