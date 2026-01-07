PSG ou Real Madrid ? La décision définitive de Dayot Upamecano

Depuis plusieurs mois, la situation contractuelle de Dayot Upamecano alimente les discussions. Arrivé au Bayern Munich en 2021, le défenseur central voit son bail arriver à échéance à la fin de la saison actuelle. Une donnée majeure dans un contexte où les clubs de très haut niveau cherchent désespérément des profils fiables, rapides et dominants dans les duels.

À partir du 1er janvier, le joueur disposait même du droit de négocier librement avec n’importe quelle formation. Une aubaine pour des géants comme le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid, tous deux en quête de stabilité défensive sur le long terme. Le FC Barcelone figurait aussi parmi les clubs attentifs à l’évolution du dossier.