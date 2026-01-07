Son nom circulait partout. Des bureaux du Real Madrid aux couloirs du Camp des Loges, Dayot Upamecano apparaissait comme une opportunité rare sur le marché. En fin de contrat, le défenseur français détenait toutes les cartes. Mais le scénario tant attendu n’aura finalement pas lieu.
PSG ou Real Madrid ? La décision définitive de Dayot Upamecano
- Getty Images
Un dossier brûlant sur le marché européen
Depuis plusieurs mois, la situation contractuelle de Dayot Upamecano alimente les discussions. Arrivé au Bayern Munich en 2021, le défenseur central voit son bail arriver à échéance à la fin de la saison actuelle. Une donnée majeure dans un contexte où les clubs de très haut niveau cherchent désespérément des profils fiables, rapides et dominants dans les duels.
À partir du 1er janvier, le joueur disposait même du droit de négocier librement avec n’importe quelle formation. Une aubaine pour des géants comme le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid, tous deux en quête de stabilité défensive sur le long terme. Le FC Barcelone figurait aussi parmi les clubs attentifs à l’évolution du dossier.
- Getty Images Sport
Le Bayern accélère et ferme la porte
Malgré ces convoitises prestigieuses, le Bayern Munich n’a jamais lâché prise. Le club bavarois a intensifié les discussions ces dernières semaines, bien décidé à conserver l’un de ses piliers défensifs. Et selon le quotidien allemand BILD, l’issue ne fait désormais plus de doute.
Dayot Upamecano se rapproche fortement d’une prolongation de contrat avec le Bayern. Les points de friction, notamment autour de la clause libératoire et de ses modalités d’activation, ont fini par trouver une solution. L’accord global existe. Il ne reste plus qu’une officialisation attendue dans le courant du mois de janvier.
- AFP
Une décision forte, loin des projecteurs
Ce choix marque un tournant. Alors que beaucoup imaginaient une bataille intense entre les cadors européens pour l’attirer sans indemnité de transfert, Upamecano a préféré la continuité. À 27 ans, l’international français mise sur la stabilité sportive, un environnement qu’il maîtrise et un statut affirmé au sein d’un club habitué aux sommets.
Un signal clair, aussi, envoyé aux prétendants. Ni Paris ni Madrid ne verront ce dossier aller plus loin. Le Bayern a su se montrer convaincant, rapide et précis dans sa stratégie.
- Getty Images
Un contrat XXL et un nouveau statut
Cette prolongation s’accompagne d’une revalorisation salariale massive. Le salaire annuel du défenseur devrait atteindre les 20 millions d’euros, soit le double de ses revenus actuels, selon les données de Capology. Une progression qui le propulse parmi les joueurs les mieux rémunérés du vestiaire munichois.
Upamecano grimpe ainsi sur la troisième marche du podium des salaires du Bayern, à hauteur de Joshua Kimmich, derrière Manuel Neuer et Harry Kane. Une reconnaissance forte de son importance sportive et de son rôle central dans le projet à venir.