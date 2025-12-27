Mercato, nouveau rebondissement inattendu pour Dayot Upamecano

Sous contrat avec le Bayern Munich mais en position de force grâce à sa situation contractuelle, Dayot Upamecano demeure l’une des priorités défensives du club bavarois. Âgé de 27 ans, le défenseur central français arrive à un moment charnière de sa carrière, au point de pouvoir signer un précontrat et envisager un départ libre dès l’été prochain. Consciente de cet enjeu majeur, la direction du Bayern multiplie les signaux positifs et se montre confiante quant à une prolongation de Dayot Upamecano à l’Allianz Arena, malgré un contexte concurrentiel particulièrement dense.

Depuis plusieurs semaines, le Bayern Munich affiche un optimisme mesuré concernant Dayot Upamecano, même si des rumeurs persistantes ont, en début d’année, évoqué un accord verbal avec le Real Madrid. Ces informations ont été rapidement tempérées, le club allemand restant persuadé que Dayot Upamecano demeure sensible à la stabilité sportive et au rôle central qui lui est promis dans le projet bavarois. Toutefois, cette confiance n’exclut pas des négociations complexes, notamment sur le plan salarial.