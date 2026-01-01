2026 free agents GFXGOAL
Krishan Davis

Ibrahima Konaté, Bernardo Silva et les 10 meilleurs joueurs libres en 2026 qui peuvent négocier un transfert dès janvier

Le mercato hivernal est devenu, au fil des années, une période de plus en plus prudente. Les grands clubs préfèrent désormais conserver leurs ressources pour frapper fort l’été suivant. En revanche, le marché des joueurs libres attire de plus en plus l’attention, avec la possibilité de préparer l’arrivée de profils majeurs sans débourser la moindre indemnité. Et à ce stade, plusieurs grands noms pourraient être disponibles gratuitement à l’été 2026.

Même si peu de mouvements concrets sont attendus ce mois-ci, le travail en coulisses bat déjà son plein. Directeurs sportifs et cellules de recrutement scrutent le marché à la recherche d’opportunités à moyen terme. Et leur premier réflexe sera logiquement de se pencher sur la liste des joueurs dont le contrat arrive à échéance dans six mois.

Restés dans leurs clubs respectifs l’été dernier, alors que la possibilité de générer une indemnité de transfert s’est envolée, plusieurs joueurs très convoités entrent désormais dans la dernière ligne droite de leur engagement. Certains pourraient encore prolonger, mais beaucoup sont désormais libres de négocier un pré-contrat avec des clubs étrangers.

Alors, quels sont les noms à surveiller de près dans les semaines et les mois à venir ?
GOAL vous propose un tour d’horizon des 10 meilleurs joueurs actuellement en fin de contrat, et susceptibles de devenir agents libres en 2026.

  • Ibrahima Konate Liverpool 2025-26Getty

    Ibrahima Konaté (Liverpool)

    À Liverpool, l’idée de voir Ibrahima Konaté partir libre à l’été 2026 inquiète de moins en moins. Le défenseur français, pilier du titre remporté la saison passée, traverse une période délicate dans un exercice 2025-26 marqué par les difficultés collectives des Reds. Les erreurs individuelles se sont multipliées, souvent à des moments clés, au point d’alimenter les critiques.

    Après une faute grossière ayant offert un penalty à Leeds récemment, Arne Slot n’a pas éludé le sujet : « Malheureusement pour lui, Konaté fait beaucoup de bonnes choses, mais il se retrouve trop souvent sur la scène du crime. »

    Cette baisse de régime a eu des conséquences concrètes. Longtemps pressenti pour rejoindre le Real Madrid librement en 2026, le Français ne figure plus parmi les priorités des dirigeants madrilènes. Konaté n’exclut pourtant pas une prolongation à Anfield. En novembre, il expliquait que des discussions étaient en cours avec le club, tout en précisant n’avoir, à ce stade, reçu aucune offre formelle.

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bernardo Silva (Manchester City)

    Cela fait plusieurs saisons que Bernardo Silva flirte avec un départ de Manchester City. Cette fois, l’échéance semble réelle. À 31 ans, le Portugais entre dans les derniers mois de son contrat et n’est plus un titulaire indiscutable sous Pep Guardiola, la concurrence offensive s’étant considérablement rajeunie.

    Moins tranchant, moins influent qu’à ses meilleures heures, Silva reste néanmoins un joueur au profil idéal pour un championnat plus posé, où la maîtrise technique prime sur l’intensité. L’été dernier, il avait d’ailleurs laissé entendre que son aventure à l’Etihad touchait à sa fin.

    Un retour émotionnel à Benfica paraît logique. Barcelone, malgré les contraintes financières, pourrait aussi être tenté par une arrivée libre, tandis que l’Arabie saoudite suit le dossier avec attention.

  • Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Antonio Rüdiger (Real Madrid)

    L’avenir d’Antonio Rüdiger au Real Madrid s’écrit en pointillés. Dès l’été, des doutes sont apparus quant à une éventuelle prolongation, en raison de ses performances irrégulières et de préoccupations liées à sa condition physique. Une blessure aux ischio-jambiers, qui l’a éloigné des terrains durant trois mois à l’automne, n’a fait que renforcer ces interrogations.

    Revenu à la compétition, le défenseur allemand a néanmoins enchaîné plusieurs titularisations en Liga. Mais en interne, Xabi Alonso ne le considérerait pas comme une option à long terme, préférant s’appuyer sur Dean Huijsen et Éder Militão.

    Les discussions autour d’un nouveau contrat ont été repoussées à début 2026. D’ici là, Rüdiger pourra librement négocier avec des clubs étrangers. S’il souhaite rester au Bernabéu, les portes du marché européen – et au-delà – lui restent grandes ouvertes.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    John Stones (Manchester City)

    John Stones est l’un des symboles de l’ère Guardiola à Manchester City, mais son avenir à l’Etihad paraît de plus en plus incertain. Freiné depuis plusieurs saisons par des pépins physiques récurrents, le défenseur anglais n’a jamais réussi à retrouver une continuité suffisante. Revenu à la compétition après avoir même envisagé la retraite la saison passée, il n’a joué qu’un rôle secondaire en 2025-26 avant de rechuter début décembre, touché à la cuisse.

    Pep Guardiola n’a pas caché ses interrogations : « Le club décidera de ce qui est le mieux pour John. Quand il est en forme, il fait partie du groupe et de l’équipe type. Lors de l’année du triplé, il a été incroyable. Mais depuis, il n’a pas eu la régularité nécessaire, enchaînant les blessures. Il faut attendre et voir. »

    Aucune discussion sur une prolongation n’a été engagée, et cette nouvelle blessure tombe au pire moment pour Stones, dont la situation contractuelle reste en suspens.

  • FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Leon Goretzka (Bayern Munich)

    Longtemps annoncé sur le départ, Leon Goretzka a su se relancer au Bayern Munich sous les ordres de Vincent Kompany. Alors qu’il semblait condamné à un rôle secondaire la saison dernière, le milieu allemand est redevenu un titulaire régulier durant la première moitié de l’exercice 2025-26.

    Pour autant, son avenir reste flou. Entré dans les six derniers mois de son contrat, Goretzka verrait le club déjà à la recherche de son successeur. Privé désormais de toute valeur marchande significative, le Bayern aurait décidé de ne pas lui proposer de prolongation malgré son regain de forme.

    Un départ dès janvier n’est toutefois pas envisagé, Kompany souhaitant conserver son cadre jusqu’à la fin de la saison. Manchester United reste régulièrement cité comme une destination potentielle, et ce dossier pourrait rapidement revenir sur le devant de la scène si la position bavaroise ne change pas.

  • FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Serge Gnabry (Bayern Munich)

    À 30 ans, Serge Gnabry semblait lui aussi promis à une sortie discrète. Irrégulier ces dernières saisons, souvent freiné par des blessures, l’ailier allemand n’avait plus le statut d’indiscutable, malgré le départ estival de Kingsley Coman et Leroy Sané. Son exercice 2024-25, limité à 12 contributions décisives en Bundesliga, n’avait guère plaidé en sa faveur.

    Mais Gnabry a inversé la tendance. Auteur d’un excellent début de saison, avec neuf actions décisives en 12 matches de championnat, il s’est réinstallé comme un élément clé de l’attaque munichoise. Ses performances ont convaincu les dirigeants, au point qu’une prolongation de deux saisons lui aurait été proposée.

    Un retournement de situation révélateur d’un dossier encore ouvert, et d’un joueur qui, contre toute attente, pourrait prolonger son histoire au Bayern.

  • FBL-ITA-SERIE A-TORINO-MILANAFP

    Mike Maignan (AC Milan)

    Le flou qui entoure la situation contractuelle de Mike Maignan est loin d’être anodin. Annoncé comme proche d’une prolongation de deux ans début 2025, le gardien français n’a toujours rien signé alors que le mois de janvier est désormais là. Officiellement, ce retard s’expliquerait par une réorganisation interne à San Siro et par certaines interrogations liées à son rendement la saison passée.

    Mais difficile d’ignorer les signaux faibles. Maignan est passé tout près d’un départ vers Chelsea en juin, avant la Coupe du monde des clubs, sans que les Blues ne parviennent à s’entendre avec Milan sur un prix revu à la baisse. Six mois plus tard, l’international français est désormais libre de négocier avec des clubs étrangers. Le Milan AC assure vouloir rouvrir les discussions, mais plusieurs sources indiquent que le joueur n’envisage plus de prolonger. Chelsea, de son côté, resterait à l’affût.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ruben Neves (Al-Hilal)

    Ruben Neves était au sommet de son art lorsqu’il a quitté Wolverhampton pour rejoindre Al-Hilal en 2023, devenant l’un des premiers grands noms à tenter l’aventure saoudienne. Deux saisons plus tard, dont un titre en 2024-25, le milieu portugais se retrouve déjà dans les six derniers mois de son contrat, après avoir refusé une prolongation pourtant très lucrative.

    À 28 ans, Neves serait prêt à consentir un effort salarial pour revenir en Europe. Manchester United a été cité avec insistance, tandis qu’un retour sentimental à Porto fait rêver, même si l’aspect financier complique sérieusement cette piste. Une sortie dès janvier, estimée autour de 20 millions de livres, reste possible, mais il ne serait pas surprenant de le voir aller au bout de son contrat afin de choisir librement sa prochaine destination l’été prochain.

  • Guehi(C)Getty Images

    Marc Guehi (Crystal Palace)

    Marc Guehi a vécu un été mouvementé. Tout semblait réglé pour un transfert à Liverpool lors du dernier jour du mercato, avec un accord à 35 millions de livres et une visite médicale déjà effectuée. Mais Crystal Palace a fait capoter l’opération à la dernière minute, faute d’avoir trouvé un remplaçant satisfaisant.

    Depuis, l’avenir du défenseur anglais est devenu plus flou que jamais. Liverpool reste en pole, mais le Bayern Munich est entré dans la danse et dispose d’un atout majeur : la possibilité de négocier un pré-contrat. Une situation qui pourrait contraindre les Reds à repasser à l’action dès janvier s’ils ne veulent pas voir Guehi leur filer entre les doigts sans indemnité.

  • FC Bayern München v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Dayot Upamecano (Bayern Munich)

    Sous la houlette de Vincent Kompany, Dayot Upamecano semble enfin avoir trouvé la pleine mesure de son potentiel. Le défenseur français enchaîne les performances solides depuis plus d’une saison et forme un duo très complémentaire avec Jonathan Tah, nouvelle recrue bavaroise.

    Bien que son contrat entre dans ses six derniers mois, un départ apparaît peu probable. Le Bayern serait en discussions avancées pour une prolongation jusqu’en 2030, malgré l’intérêt prononcé de clubs comme le Real Madrid ou Liverpool. Sauf retournement spectaculaire, Upamecano devrait poursuivre son aventure à l’Allianz Arena, où il s’est imposé comme un pilier défensif.

