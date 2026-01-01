Ibrahima Konaté, Bernardo Silva et les 10 meilleurs joueurs libres en 2026 qui peuvent négocier un transfert dès janvier

Même si peu de mouvements concrets sont attendus ce mois-ci, le travail en coulisses bat déjà son plein. Directeurs sportifs et cellules de recrutement scrutent le marché à la recherche d’opportunités à moyen terme. Et leur premier réflexe sera logiquement de se pencher sur la liste des joueurs dont le contrat arrive à échéance dans six mois.

Restés dans leurs clubs respectifs l’été dernier, alors que la possibilité de générer une indemnité de transfert s’est envolée, plusieurs joueurs très convoités entrent désormais dans la dernière ligne droite de leur engagement. Certains pourraient encore prolonger, mais beaucoup sont désormais libres de négocier un pré-contrat avec des clubs étrangers.

Alors, quels sont les noms à surveiller de près dans les semaines et les mois à venir ?

GOAL vous propose un tour d’horizon des 10 meilleurs joueurs actuellement en fin de contrat, et susceptibles de devenir agents libres en 2026.