Bour Han Amoussa

PSG - Monaco, Luis Enrique mise sur des certitudes

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, va s’appuyer sur un onze classique contre Monaco, mercredi.

À l’heure des choix, il n’est plus question d’expérimenter. Pour ce barrage retour de Ligue des champions face à l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain avance avec l’idée de sécuriser l’essentiel. Après une large rotation en championnat, Luis Enrique semble décidé à revenir à une formule éprouvée. Entre retours attendus, absences notables et hiérarchie assumée, la stratégie se précise à mesure que l’échéance européenne approche.

