PSG - Monaco, Luis Enrique mise sur des certitudes

Le week-end dernier, la victoire 3-0 contre Metz avait permis de ménager plusieurs titulaires. Selon les informations rapportées par Le Parisien, Luis Enrique devrait ainsi réinstaller la majorité de ses cadres pour cette manche décisive contre l’AS Monaco, après le succès acquis à l’aller sur le Rocher (3-2). L’idée est claire : capitaliser sur les automatismes d’une équipe qui a déjà fait ses preuves dans ce type de rendez-vous continental.

Dans cette logique de continuité, peu de bouleversements sont attendus par rapport au onze victorieux à l’aller. L’absence d’Ousmane Dembélé, toujours en phase de reprise après sa gêne au mollet gauche, constitue toutefois l’ajustement majeur. Pour compenser, Luis Enrique devrait repositionner Désiré Doué dans un rôle axial, proche d’un faux numéro 9, afin de maintenir la fluidité offensive observée ces dernières semaines.