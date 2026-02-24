À l’heure des choix, il n’est plus question d’expérimenter. Pour ce barrage retour de Ligue des champions face à l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain avance avec l’idée de sécuriser l’essentiel. Après une large rotation en championnat, Luis Enrique semble décidé à revenir à une formule éprouvée. Entre retours attendus, absences notables et hiérarchie assumée, la stratégie se précise à mesure que l’échéance européenne approche.
PSG - Monaco, Luis Enrique mise sur des certitudes
Luis Enrique retrouve ses cadres pour Monaco
Le week-end dernier, la victoire 3-0 contre Metz avait permis de ménager plusieurs titulaires. Selon les informations rapportées par Le Parisien, Luis Enrique devrait ainsi réinstaller la majorité de ses cadres pour cette manche décisive contre l’AS Monaco, après le succès acquis à l’aller sur le Rocher (3-2). L’idée est claire : capitaliser sur les automatismes d’une équipe qui a déjà fait ses preuves dans ce type de rendez-vous continental.
Dans cette logique de continuité, peu de bouleversements sont attendus par rapport au onze victorieux à l’aller. L’absence d’Ousmane Dembélé, toujours en phase de reprise après sa gêne au mollet gauche, constitue toutefois l’ajustement majeur. Pour compenser, Luis Enrique devrait repositionner Désiré Doué dans un rôle axial, proche d’un faux numéro 9, afin de maintenir la fluidité offensive observée ces dernières semaines.
Le PSG avec une attaque remodelée mais ambitieuse
Auteur d’un triplé lors du match aller, le jeune international français apparaît comme l’atout offensif principal du Paris Saint-Germain. Autour de lui, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia devraient occuper les couloirs pour étirer le bloc monégasque. Ce choix traduit la volonté de conserver de la vitesse et de la percussion sur les côtés, malgré l’absence d’un titulaire habituel.
Au milieu, les indisponibilités de Fabian Ruiz et Senny Mayulu limitent les alternatives. D’après le quotidien régional, Luis Enrique s’orienterait vers la reconduction du trio composé de Vitinha, Warren Zaïre-Emery et João Neves. Kang-In Lee, malgré des performances convaincantes récemment, pourrait débuter sur le banc, confirmant une hiérarchie établie dans les grands rendez-vous européens.
Chevalier toujours sur le banc, Luis Enrique mise sur la stabilité
La stabilité devrait également prévaloir derrière. La charnière Marquinhos - Willian Pacho, laissée au repos en championnat, est annoncée titulaire, tout comme Nuno Mendes sur le flanc gauche. À droite, Achraf Hakimi est pressenti pour démarrer cette rencontre européenne, tandis que Matvey Safonov conserverait sa place dans les cages, préféré à Lucas Chevalier pour ce rendez-vous.
À travers ces choix, Luis Enrique envoie un message limpide. Dans un match à haute intensité où la moindre erreur peut coûter cher, l’heure est à la maîtrise et aux repères. Face à Monaco, le PSG jouera la carte de la continuité pour valider son billet, en s’appuyant sur des certitudes plutôt que sur l’audace.
La compo attendue du PSG contre Monaco
Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Zaire-Emery, Neves - Kvaratskhelia, Doué, Barcola.