PSG - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le barrage retour de la Ligue des champions promet une tension rare ce mercredi. Le Paris Saint-Germain retrouve l’AS Monaco au Parc des Princes avec un léger avantage acquis à l’aller. Mais dans cette compétition, rien ne reste figé très longtemps.

Un PSG en position de force avant le retour

Lors de la première manche au Stade Louis-II, le club parisien traverse une entame compliquée. Deux buts encaissés en moins de vingt minutes. Le scénario paraît mal engagé. Pourtant, les hommes de Luis Enrique réagissent sans paniquer et inversent totalement la tendance pour s’imposer 3-2.

Ce succès à l’extérieur change la donne. Paris rentre à domicile avec un but d’avance et l’intention claire de conclure le travail. Le groupe affiche de la confiance. Le rythme, lui, ne baisse pas. Le staff attend une équipe sérieuse, concentrée, prête à gérer les temps faibles comme les accélérations.

L’entraîneur, méfiant en conférence de presse, refuse toute forme d’euphorie : « Les supporters sont attentifs, confiants bien sûr, mais attentifs. C'est un match particulier, difficile, parce qu'une équipe commence le match éliminée. Ce sera difficile demain. Ce que nous voulons, c'est de continuer notre chemin en Ligue des champions ».

Monaco veut croire à l’exploit

L’AS Monaco ne se rendra pas sans combattre. Le club princier reste sur un match spectaculaire remporté sur la pelouse du RC Lens au Stade Bollaert-Delelis (2-3). Cette victoire relance la confiance et rapproche l’équipe du top 4 en championnat.

Les joueurs de Sébastien Pocognoli abordent ce déplacement avec ambition. Il faudra marquer. Et vite. Monaco devra prendre des risques tout en gardant un équilibre, face à une attaque parisienne capable de frapper à tout moment.

Horaire et lieu du match Paris Saint-Germain - Monaco

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco sera à suivre ce mercredi 25 février 2026 à partir de 21h sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.