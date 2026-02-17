Doué décisif, le PSG renverse Monaco (2-3)

Il y avait du spectacle au Stade Louis II, ce mardi. Il fallait d’ailleurs arriver très tôt dans les gradins pour vivre les débuts d’un match passionnant entre Monaco et le PSG. Les choses allaient, en effet, très vite avec l’ouverture du score de Folarin Balogun dès la 57ᵉ seconde de jeu sur un centre d’Aleksandr Golovin (1-0, 1e). Refroidi d’entrée, le PSG ne se précipitait pourtant pas et gardait davantage le ballon dans les pieds. Mauvaise idée, Monaco ne voulait laisser aucune chance passer ce soir. Lancé en profondeur par Maghnès Akliouche, Balogun remportait son duel avec Marquinhos avant d’ajuster Matvey Safonov (2-0, 18e). Les Parisiens avaient l’occasion de réduire l’écart dans la foulée sur un penalty obtenu par Khvicha Kvaratskhelia, mais Vitinha butait sur Philipp Koehn, parti du bon côté (23e).

Les choses se compliquaient davantage pour le Paris Saint-Germain après la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé, remplacé par Désiré Doué (27e). Un choix par défaut qui s’avérait payant pour Luis Enrique puisque c’est l’ancien Rennais qui sonnait enfin la révolte. Trouvé par Bradley Barcola, Désiré Doué se retournait dans la surface avant d’envoyer une frappe croisée imparable pour le gardien monégasque (29e). L’ASM essayait ensuite de prendre le large mais ses attaquants manquaient de justesse dans le dernier geste. Ce qui permettait notamment au PSG de reprendre confiance et de recoller au score, qui reprenait un ballon repoussé par Koehn sur une frappe de Doué (2-2, 41e). 2-2 à la pause.