Le Paris Saint-Germain était aux prises avec l’AS Monaco, mardi soir, à l’occasion du barrage aller de la Ligue des Champions. Menés par deux buts d’écart, les Parisiens ont pu compter sur un Désiré Doué des grands soirs pour renverser les Monégasques et se mettre en bonne posture pour la manche retour.
Doué décisif, le PSG renverse Monaco (2-3)
- AFP
Monaco frappe fort, Paris remet les pendules à l’heure
Il y avait du spectacle au Stade Louis II, ce mardi. Il fallait d’ailleurs arriver très tôt dans les gradins pour vivre les débuts d’un match passionnant entre Monaco et le PSG. Les choses allaient, en effet, très vite avec l’ouverture du score de Folarin Balogun dès la 57ᵉ seconde de jeu sur un centre d’Aleksandr Golovin (1-0, 1e). Refroidi d’entrée, le PSG ne se précipitait pourtant pas et gardait davantage le ballon dans les pieds. Mauvaise idée, Monaco ne voulait laisser aucune chance passer ce soir. Lancé en profondeur par Maghnès Akliouche, Balogun remportait son duel avec Marquinhos avant d’ajuster Matvey Safonov (2-0, 18e). Les Parisiens avaient l’occasion de réduire l’écart dans la foulée sur un penalty obtenu par Khvicha Kvaratskhelia, mais Vitinha butait sur Philipp Koehn, parti du bon côté (23e).
Les choses se compliquaient davantage pour le Paris Saint-Germain après la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé, remplacé par Désiré Doué (27e). Un choix par défaut qui s’avérait payant pour Luis Enrique puisque c’est l’ancien Rennais qui sonnait enfin la révolte. Trouvé par Bradley Barcola, Désiré Doué se retournait dans la surface avant d’envoyer une frappe croisée imparable pour le gardien monégasque (29e). L’ASM essayait ensuite de prendre le large mais ses attaquants manquaient de justesse dans le dernier geste. Ce qui permettait notamment au PSG de reprendre confiance et de recoller au score, qui reprenait un ballon repoussé par Koehn sur une frappe de Doué (2-2, 41e). 2-2 à la pause.
- AFP
Le PSG renversant, Monaco abdique
La seconde période démarrait de façon mouvementée avec Monaco qui se voyait réduit à dix d’entrée de jeu. Auteur d’une semelle sur le genou de Vitinha, Aleksandr se voyait signifier la sortie après consultation de la vidéo par l’arbitre. Comme on pouvait s’y attendre, le PSG prenait l’ascendant sur le jeu et assiégeait le camp monégasque. Mais, les hommes de Sébastien Pocognoli faisaient le dos rond et repoussaient les attaques parisiennes.
Paris faisait quand même craquer la défense monégasque sur une action collective mêlant Kvaratskhelia, Hakimi, Warren Zaire-Emery et conclue par une frappe limpide de Désiré Doué (2-3, 67e). Un but qui était suivi d’une baisse de rythme dans la rencontre avec les Franciliens qui semblaient avoir levé le pied. Le score ne bougeait donc plus jusqu’au coup de sifflet final qui validait la victoire du PSG pour ce barrage aller. Le Paris Saint-Germain prend ainsi une option sur la qualification en huitièmes de finale à une semaine de la manche retour au Parc des Princes.