PSG – Monaco : Luis Enrique annonce la couleur avant le barrage retour de Ligue des champions

Le PSG aborde cette manche retour avec un but d’avance. Un matelas fragile. Luis Enrique le sait, ses joueurs le savent, et le public aussi. L’entraîneur refuse toute forme d’euphorie.

« Les supporters sont attentifs, confiants bien sûr, mais attentifs. C'est un match particulier, difficile, parce qu'une équipe commence le match éliminée. Ce sera difficile demain. Ce que nous voulons, c'est de continuer notre chemin en Ligue des champions ».

Le message se veut clair. Monaco n’a rien à perdre. Paris ne peut pas se contenter d’attendre. L’Espagnol insiste sur l’idée d’un match à gagner, pas d’un score à protéger. Selon lui, la gestion émotionnelle fera la différence. La pression existe, mais elle ne doit pas paralyser.