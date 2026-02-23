À l’approche d’un rendez-vous décisif, l’optimisme né du match aller laisse place à une certaine prudence. Dans un contexte où chaque détail peut faire basculer une qualification, plusieurs absences potentielles viennent perturber les certitudes. Alors que la confrontation face à l’AS Monaco approche rapidement, le Paris Saint-Germain doit désormais composer avec des doutes physiques autour de certains éléments clés. Une situation délicate qui pourrait redistribuer les cartes avant cette soirée européenne déterminante.
Ligue des Champions, le PSG sans plusieurs stars contre Monaco
Ousmane Dembélé incertain pour PSG - Monaco
Victorieux sur la pelouse de l’AS Monaco (3-2) lors de la première manche, le PSG pensait avoir fait un grand pas vers la qualification. Ce succès acquis au stade Louis-II a permis aux champions de France d’aborder le match retour avec un avantage précieux. Toutefois, ce résultat ne garantit rien, surtout face à un adversaire capable de renverser des situations compliquées,comme ce fut le cas à Lens, samedi (2-3). Cette rencontre prévue au Parc des Princes représente une opportunité de valider ce travail initial.
Mais le PSG doit composer avec une situation médicale préoccupante, notamment concernant Ousmane Dembélé. Touché au mollet gauche lors du match aller, l’attaquant avait quitté le terrain prématurément, remplacé par Désiré Doué, auteur d’une entrée décisive avec deux réalisations. Depuis, l’ancien joueur du Barça suit un programme adapté et n’a pas participé au dernier match de championnat contre FC Metz. Selon RMC Sport, son état reste incertain, ce qui représente une inquiétude majeure pour le PSG à quelques jours de ce choc européen.
Fabian Ruiz trop juste, Senny Mayulu forfait
Un autre dossier sensible concerne Fabian Ruiz, absent depuis sa blessure au genou gauche survenue face au Sporting en janvier. Le milieu de terrain espagnol a récemment repris un entraînement individuel, mais sa condition physique reste insuffisante pour garantir sa participation. Cette absence prolongée prive le PSG d’un joueur essentiel dans l’équilibre du milieu, notamment pour contrôler le tempo et assurer la transition offensive.
Dans le même secteur, le jeune Senny Mayulu se dirige également vers un forfait. Le joueur de 19 ans, victime d’un problème musculaire au mollet, poursuit actuellement des soins spécifiques. Déjà absent lors du match aller, il devrait manquer cette nouvelle confrontation, d’après le média. Cette accumulation d’absences oblige le PSG à envisager des ajustements, notamment en intégrant des profils moins expérimentés pour combler ces manques importants.
Luis Enrique face à un défi stratégique majeur
Cette situation représente un véritable casse-tête pour Luis Enrique, qui doit anticiper plusieurs scénarios selon l’évolution de l’état physique de ses joueurs. Le technicien espagnol devra probablement s’appuyer sur la profondeur de son effectif pour maintenir la compétitivité attendue à ce niveau. La gestion des efforts et le choix des titulaires seront déterminants pour permettre au PSG de conserver son avantage acquis à l’aller.
Enfin, l’absence prolongée de Quentin Ndjantou, opéré récemment des ischio-jambiers, confirme que le Paris Saint-Germain traverse une période délicate sur le plan physique. Le joueur poursuit actuellement sa rééducation et ne sera pas disponible avant plusieurs semaines. Malgré ces obstacles, le club de la capitale conserve l’objectif clair de valider sa qualification devant son public, dans une confrontation où chaque détail pourrait faire basculer le destin européen de la saison.