Ligue des Champions, le PSG sans plusieurs stars contre Monaco

Victorieux sur la pelouse de l’AS Monaco (3-2) lors de la première manche, le PSG pensait avoir fait un grand pas vers la qualification. Ce succès acquis au stade Louis-II a permis aux champions de France d’aborder le match retour avec un avantage précieux. Toutefois, ce résultat ne garantit rien, surtout face à un adversaire capable de renverser des situations compliquées,comme ce fut le cas à Lens, samedi (2-3). Cette rencontre prévue au Parc des Princes représente une opportunité de valider ce travail initial.

Mais le PSG doit composer avec une situation médicale préoccupante, notamment concernant Ousmane Dembélé. Touché au mollet gauche lors du match aller, l’attaquant avait quitté le terrain prématurément, remplacé par Désiré Doué, auteur d’une entrée décisive avec deux réalisations. Depuis, l’ancien joueur du Barça suit un programme adapté et n’a pas participé au dernier match de championnat contre FC Metz. Selon RMC Sport, son état reste incertain, ce qui représente une inquiétude majeure pour le PSG à quelques jours de ce choc européen.