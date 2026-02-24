L'atmosphère au Campus PSG était scrutée de près ce mardi. Onze jours après la défaite à Rennes et la sortie médiatique explosive d'Ousmane Dembélé fustigeant l'égoïsme de certains partenaires, le Paris Saint-Germain joue une partie de sa saison européenne face à l'AS Monaco. C'est dans ce contexte pesant que Désiré Doué s'est présenté face aux journalistes. Loin de se défiler, le jeune talent a profité de cette tribune pour clarifier la situation et évacuer les tensions supposées qui polluent la vie du vestiaire depuis près de deux semaines.
Avant le choc européen, Doué défend l'unité du vestiaire parisien
Une réponse claire aux accusations d'individualisme
L'ombre de la déclaration de Dembélé planait inévitablement sur cette veille de match. Le Ballon d'Or avait regretté que l'on joue "pour soi-même" plutôt que pour le fanion. Alors que certains observateurs voyaient en Doué l'une des cibles de cette pique, l'intéressé a balayé ces spéculations avec flegme. "Je ne me suis pas senti visé", a-t-il tranché, tout en validant la démarche de son aîné : "Les leaders ont le droit de prendre la parole". Une manière habile de désamorcer le conflit sans pour autant se laisser déstabiliser par les bruits de couloir.
Hermétique au "bruit" ambiant
Au-delà des polémiques de vestiaire, Désiré Doué a insisté sur sa volonté de se blinder mentalement. Revenant sur sa célébration lors du match aller, qui avait fait couler beaucoup d'encre, il a affirmé vouloir "effacer de sa mémoire tout le bruit autour" pour se concentrer uniquement sur le rectangle vert. Attribuant son retour en forme à sa "discipline" et au travail quotidien, il a renvoyé l'image d'un joueur focalisé sur ses performances, refusant de laisser les éléments extérieurs perturber sa préparation pour ce rendez-vous capital.
La résilience comme moteur
Pour ce match retour, le milieu de terrain préfère retenir la réaction d'orgueil affichée à l'aller. Menés 2-0, les Parisiens avaient su revenir au score, une preuve de caractère selon lui. "On a surtout gardé le positif de ce match", a-t-il souligné, appelant ses coéquipiers à reproduire cette intensité dès le coup d'envoi. L'objectif affiché reste le même que la saison passée : tout gagner. Une ambition qui passe par une remise en question permanente, acceptée par le groupe selon ses dires : "On se dit les choses très clairement".
L'opération déminage est terminée, place désormais au terrain. En assurant que le groupe "avance ensemble", Désiré Doué a tenté de rassurer les supporters sur l'unité parisienne. Mais face à une équipe monégasque redoutable, les mots ne suffiront pas. C'est une qualification en huitièmes de finale qui validera, ou non, la solidité retrouvée du vestiaire parisien.