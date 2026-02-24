Avant le choc européen, Doué défend l'unité du vestiaire parisien

Pour ce match retour, le milieu de terrain préfère retenir la réaction d'orgueil affichée à l'aller. Menés 2-0, les Parisiens avaient su revenir au score, une preuve de caractère selon lui. "On a surtout gardé le positif de ce match", a-t-il souligné, appelant ses coéquipiers à reproduire cette intensité dès le coup d'envoi. L'objectif affiché reste le même que la saison passée : tout gagner. Une ambition qui passe par une remise en question permanente, acceptée par le groupe selon ses dires : "On se dit les choses très clairement".

L'opération déminage est terminée, place désormais au terrain. En assurant que le groupe "avance ensemble", Désiré Doué a tenté de rassurer les supporters sur l'unité parisienne. Mais face à une équipe monégasque redoutable, les mots ne suffiront pas. C'est une qualification en huitièmes de finale qui validera, ou non, la solidité retrouvée du vestiaire parisien.