Ligue des Champions, Monaco prêt à en découdre avec le PSG

Ce week-end, Monaco a frappé un grand coup en s’imposant sur la pelouse du RC Lens (2-3), alors qu’il était mené de deux buts à l’heure de jeu. Ce succès est d’autant plus marquant que le club monégasque restait sur une longue période sans victoire à l’extérieur depuis fin octobre. L’ASM a ainsi mis fin à une série impressionnante de dix succès consécutifs à domicile pour Lens, démontrant une résilience qui pourrait s’avérer déterminante dans la suite de la compétition.

Statistiquement, Monaco se retrouve pourtant dans une situation défavorable après sa défaite 2-3 à l'aller contre le PSG. Depuis la suppression de la règle du but à l’extérieur, seules 8% des équipes battues à domicile à l’aller sont parvenues à se qualifier, rappelle RMC Sport. Malgré cela, Monaco vient déjà de déjouer les probabilités avec ce succès renversant. L’équipe semble désormais animée par une dynamique nouvelle, qui contraste avec les incertitudes observées il y a encore quelques semaines.