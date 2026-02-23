Après une victoire spectaculaire qui a marqué les esprits, l’AS Monaco s’avance vers un rendez-vous décisif avec un mélange d’ambition et de prudence. Le club de la Principauté, longtemps fragilisé par des résultats irréguliers, semble avoir retrouvé une force mentale précieuse au moment le plus critique de sa saison. Face au Paris Saint-Germain, l’ASM sait que la mission s’annonce complexe, mais les récents signaux envoyés par le groupe nourrissent un espoir bien réel avant ce duel capital en Ligue des Champions.
Ligue des Champions, Monaco prêt à en découdre avec le PSG
Monaco retrouve de la confiance avant le PSG
Ce week-end, Monaco a frappé un grand coup en s’imposant sur la pelouse du RC Lens (2-3), alors qu’il était mené de deux buts à l’heure de jeu. Ce succès est d’autant plus marquant que le club monégasque restait sur une longue période sans victoire à l’extérieur depuis fin octobre. L’ASM a ainsi mis fin à une série impressionnante de dix succès consécutifs à domicile pour Lens, démontrant une résilience qui pourrait s’avérer déterminante dans la suite de la compétition.
Statistiquement, Monaco se retrouve pourtant dans une situation défavorable après sa défaite 2-3 à l'aller contre le PSG. Depuis la suppression de la règle du but à l’extérieur, seules 8% des équipes battues à domicile à l’aller sont parvenues à se qualifier, rappelle RMC Sport. Malgré cela, Monaco vient déjà de déjouer les probabilités avec ce succès renversant. L’équipe semble désormais animée par une dynamique nouvelle, qui contraste avec les incertitudes observées il y a encore quelques semaines.
Monaco affiche un nouvel état d’esprit collectif
Dans le vestiaire, Monaco a laissé éclater sa joie après ce succès fondateur, tout en affichant une détermination claire pour la suite. Le défenseur Wout Faes a salué la réaction collective : « On a bien réagi, on est resté ensemble, on est resté focus ». Pour l’ASM, cette solidarité retrouvée constitue un élément central dans la progression récente du groupe.
Le défenseur belge a insisté sur la cohésion affichée par le groupe : « Ça faisait plaisir de voir tout le monde se battre, ensemble, unis. Si on fait ça, que tout le monde met le cœur et l’intensité, on va s’éclater avec le ballon parce qu’on a de très bons joueurs. » Cette mentalité semble désormais porter Monaco, qui veut prolonger cet élan positif face au PSG.
Monaco croit en ses chances face au PSG
Folarin Balogun, déjà décisif récemment, incarne cet état d’esprit conquérant. L’attaquant monégasque a déclaré : « On espère continuer dans cette dynamique. On s’est dit qu’il fallait croire que c’était possible de prendre des points ici. Maintenant, il faut prendre cette énergie positive et l’utiliser! ». Monaco s’appuie sur cette confiance retrouvée pour aborder le déplacement à Paris.
De son côté, Thilo Kehrer a souligné l’exigence du défi qui attend Monaco : « Il faudra un très haut niveau, ce sont les deux meilleures équipes de France (Lens et Paris) ». Le défenseur allemand a ajouté dans des propos relayés par RMC Sport: « Il faut des grandes performances contre ces équipes, être alignés, se battre, avoir un bon état d’esprit. Il va falloir cet esprit-là. » Monaco est conscient que seule une performance complète pourra faire la différence.
L’ASM déterminée à défier le PSG jusqu’au bout
Malgré la difficulté de la tâche, Monaco refuse de se présenter en victime. Thilo Kehrer a poursuivi avec lucidité : « C’est ce qu’on espère, même si c’est toujours plus facile de le dire ». L’ancien joueur du PSG a précisé : « On sait qu’on est capables de le faire mais on sait aussi combien de travail, combien d’investissement il faut derrière. Il faut essayer de faire encore plus même si c’est très difficile, mais il faut au moins ce standard-là. Si on y arrive et mettre aussi notre qualité individuelle en place sur les moments clé du match, tout est possible. »
L’entraîneur Sébastien Pocognoli a également affiché sa détermination après le succès à Lens. Le technicien belge a confié : « Venir s’imposer ici face à une équipe de grande qualité nous apporte forcément des ondes positives ». Conscient de l’ampleur du défi, il a ajouté : « Mercredi, ce sera un autre contexte, en Ligue des champions. Nous irons chez les champions d’Europe en titre avec un but de retard donc la mission est difficile, mais pas impossible! Nous devrons être solidaires, ne faire qu’un avec nos supporters et y croire. Ce que nous avons fait à Lens prouve que dans le football, beaucoup de choses sont possibles. » Avec les retours attendus de joueurs importants, l’AS Monaco espère désormais transformer cette conviction en exploit.