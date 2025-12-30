Longtemps incertain, Achraf Hakimi a enfin retrouvé le terrain à la CAN. Un retour chargé d’émotion, attendu par tout un peuple. Lundi soir, au Maroc, le football a parfois une saveur particulière. Celle du soulagement, de la délivrance et du travail récompensé. Face à la Zambie, lors de la victoire nette des Lions de l’Atlas (3-0), Achraf Hakimi a renoué avec la compétition après une longue absence. Un moment fort, autant sur le plan sportif qu’humain.
PSG - Maroc : Achraf Hakimi sort du silence après avoir rejoué
Un retour très attendu sous le maillot marocain
À la 64e minute, le stade a compris. En remplaçant Noussair Mazraoui, Achraf Hakimi a fait son entrée, aussitôt accueilli par une vague d’applaudissements. Le latéral du PSG n’a pas tardé à récupérer le brassard de capitaine, confié au gardien Yassine Bounou durant son absence. Un symbole fort. Quelques secondes plus tard, Hakimi retrouvait enfin le terrain, près de deux mois après sa blessure à la cheville gauche.
Le sourire ne trompait pas. Il disait tout. L’attente, la crainte, puis la libération.
Une blessure qui a fait trembler tout un pays
Le 4 novembre dernier, la scène avait glacé les supporters. Lors d’un match de Ligue des champions perdu par le PSG face au Bayern Munich (1-2), Achraf Hakimi avait subi un tacle violent de Luis Diaz. Le latéral s’était effondré, en larmes, partagé entre la douleur et la peur de voir la CAN lui échapper, dans son pays.
Les examens médicaux avaient écarté toute fracture mais confirmé une grosse entorse. Dès lors, une course contre la montre s’était engagée. Rééducation, séances spécifiques, patience. Beaucoup de patience. Et, au final, un pari gagné.
Un message bref, mais lourd de sens
Quelques minutes après la rencontre face à la Zambie, Hakimi a choisi les réseaux sociaux pour s’exprimer. Peu de mots. Juste l’essentiel. « Ce sentiment m’avait manqué. Place au tour suivant », a-t-il écrit sur Instagram.
Un message simple, mais puissant, aimé par plus de 431 000 personnes. Parmi elles, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, très proche du latéral marocain. Le capitaine de l’équipe de France avait d’ailleurs assisté à un match précédent de la CAN depuis les tribunes, maillot sur le dos.
Regragui joue la carte de la prudence
Premier de son groupe, le Maroc avance avec sérénité. Qualifiés pour les huitièmes de finale, les Lions de l’Atlas affronteront un troisième issu des groupes C, D ou E. Walid Regragui, lui, n’a pas caché sa satisfaction après la rencontre, tout en rappelant l’importance de la gestion physique.
« Nous avons pu répartir les minutes et effectuer des changements assez tôt. Nous avons aussi protégé Achraf (Hakimi). Mon rôle est de préserver les joueurs pour qu’ils montent en puissance. À moi de faire les bons choix et de bien gérer », a déclaré le technicien marocain.
Un discours clair. Hakimi revient, mais sans brûler les étapes.
Un vestiaire uni derrière son leader
Dans le groupe, ce retour a aussi fait du bien moralement. Eliesse Ben Seghir n’a pas caché son bonheur après la rencontre.
« On est tous très contents, on est une famille, donc quand quelqu'un est blessé ça nous fait un peu tous mal. Surtout une personne comme Achraf qui est toujours avec nous, qui donne de la joie de vivre et qui est un leader. Son retour nous fait le plus grand bien, on est tous très contents. On sait qu'il attendait depuis longtemps, il a travaillé dur. On est tous très contents et on espère qu'il sera d'autant plus prêt pour les autres matchs qui arrivent », a déclaré l’ailier gauche du Bayer Leverkusen.
Le Maroc avance. Avec son capitaine. Enfin.