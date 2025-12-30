PSG - Maroc : Achraf Hakimi sort du silence après avoir rejoué

À la 64e minute, le stade a compris. En remplaçant Noussair Mazraoui, Achraf Hakimi a fait son entrée, aussitôt accueilli par une vague d’applaudissements. Le latéral du PSG n’a pas tardé à récupérer le brassard de capitaine, confié au gardien Yassine Bounou durant son absence. Un symbole fort. Quelques secondes plus tard, Hakimi retrouvait enfin le terrain, près de deux mois après sa blessure à la cheville gauche.

Le sourire ne trompait pas. Il disait tout. L’attente, la crainte, puis la libération.

Meilleurs bonus paris sportifs : Le Top 10 des offres en décembre 2025