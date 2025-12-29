CAN 2025 : le président de la CAF envoie un message à Kylian Mbappé

Dimanche soir, l’attaquant français a assisté au match décisif de la CAN 2025 entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun. Un duel symbolique, puisque le Cameroun représente le pays d’origine de son père. Installé dans les loges dès le premier quart d’heure, Mbappé a tenté de rester discret, casquette et capuche sur la tête. À ses côtés, son frère Ethan, milieu de terrain du LOSC, lui aussi en pause durant la trêve de Ligue 1.

Ce déplacement n’a pourtant rien d’anodin. Depuis le début de la compétition, le capitaine des Bleus montre un intérêt marqué pour la Coupe d’Afrique des Nations, organisée cette année au Maroc.

