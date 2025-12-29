À la veille de son retour à l’entraînement collectif avec le Real Madrid, prévu ce lundi, Kylian Mbappé a choisi de prolonger ses vacances par une escale inattendue. Direction Marrakech, loin des projecteurs madrilènes, mais au cœur de l’actualité footballistique africaine.
CAN 2025 : le président de la CAF envoie un message à Kylian Mbappé
Une soirée à Marrakech avant la reprise madrilène
Dimanche soir, l’attaquant français a assisté au match décisif de la CAN 2025 entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun. Un duel symbolique, puisque le Cameroun représente le pays d’origine de son père. Installé dans les loges dès le premier quart d’heure, Mbappé a tenté de rester discret, casquette et capuche sur la tête. À ses côtés, son frère Ethan, milieu de terrain du LOSC, lui aussi en pause durant la trêve de Ligue 1.
Ce déplacement n’a pourtant rien d’anodin. Depuis le début de la compétition, le capitaine des Bleus montre un intérêt marqué pour la Coupe d’Afrique des Nations, organisée cette année au Maroc.
Mbappé, spectateur fidèle de la CAN
Ce n’était pas la première apparition de Kylian Mbappé dans les tribunes de la CAN 2025. Quelques jours plus tôt, il avait déjà été aperçu lors de la rencontre Maroc-Mali. À cette occasion, il portait le maillot d’Achraf Hakimi, son ami proche et ancien partenaire au Paris Saint-Germain. Un geste qui n’avait pas manqué de faire réagir les supporters marocains.
À Marrakech, sa présence n’est pas passée inaperçue non plus, malgré sa volonté de sobriété. Les caméras l’ont rapidement repéré, déclenchant une vague de commentaires sur les réseaux sociaux.
Le message appuyé de Patrice Motsepe
Après la rencontre entre les Éléphants et les Lions Indomptables, le président de la CAF a tenu à saluer publiquement cette visite. Sur Instagram, Patrice Motsepe a publié une photo en compagnie de Mbappé, accompagnée d’un message clair : « Merci Kylian de soutenir la CAN Maroc 2025. La CAN est véritablement un tournoi mondial par sa portée ».
Un message fort, qui souligne l’impact médiatique de la compétition et l’attention qu’elle suscite bien au-delà du continent africain.
D’autres internationaux français présents
Kylian Mbappé n’était pas le seul joueur français dans les tribunes ce soir-là. Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé ont également suivi la rencontre, mais depuis un autre secteur du stade. Une preuve supplémentaire de l’intérêt croissant des stars européennes pour cette édition de la CAN, qui s’impose comme un rendez-vous majeur du football mondial.