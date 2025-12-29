Le Maroc étrille la Zambie et conforte sa place de leader (0-3)

La seconde période ne changeait rien pour les hommes de Walid Regragui, qui revenaient avec plus de dangerosité. Et les filets de la Zambie ne tardaient pas à trembler avec El Kaabi qui profitait d’un centre d’Ounahi pour planter son deuxième retourné acrobatique - son troisième but - dans cette CAN (0-3, 53e). Juste après, Ezzalzouli prenait aussi sa chance, mais Mwanza s’interposait cette fois-ci (57e). C’est là que Walid Regragui décidait de faire entrer Achraf Hakimi, qui fait ainsi son retour sur le terrain deux mois après sa blessure pour le plus grand bonheur du public marocain (64e). Et c’est le moment choisi par la Zambie pour sortir de son camp et essayer d’inquiéter la défense marocaine, sans succès.

Achraf Hakimi aurait pu soigner son retour si ses deux tentatives coup sur coup n’avaient pas été sorties par le gardien zambien (81e). Mais le score ne connaissait pas d’évolution jusqu’au coup de sifflet final qui actait l’élimination de la Zambie, championne d’Afrique en 2012, dès le premier tour. Le Maroc (1er, 7 pts) termine donc leader du groupe A devant le Mali (2e, 3 pts) et les Comores (3e, 2 pts) tandis que la Zambie (4e, 2 pts) sort de la compétition par la petite porte. La victoire du Maroc fait également beaucoup d’heureux puisque le Mozambique, le Soudan et le Bénin sont assurés de finir par les meilleurs troisièmes avant leur dernier match de poule. Un coup du destin notamment pour les Guépards du Bénin qui retrouveront les 8es de finale de la CAN, six ans après avoir éliminé… le Maroc au même stade lors de leur dernière participation en 2019.