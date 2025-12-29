FBL-AFR-2025-CAN-ZMB-MAR-MATCH 25AFP
Bour Han Amoussa

Le Maroc étrille la Zambie et conforte sa place de leader (0-3)

La Zambie et le Maroc étaient aux prises lundi pour le compte de la 3e journée de la CAN 2025. Score final, 0-3.

Le Maroc défiait la Zambie, lundi soir, à l’occasion de la 3e journée de la Coupe d’Afrique des Nations. Un choc qui s’est soldé par une victoire écrasante des Lions de l’Atlas qui ont remis les Chipolopolo à leur place. 

    Le Maroc déroule, la Zambie aux abonnés absents

    Le Maroc ‘’est une équipe surcotée’’, affirmait l’international zambien Wilson Chisala, à quelques heures du match. Un affront que le Maroc, déjà mis sous pression par son propre public, tenait à laver face à ce dernier. D’où le début de match infernal des Lions de l’Atlas qui lançaient rapidement les hostilités avec une frappe d’Abdessamad Ezzalzouli qui butait sur Willard Mwanza (6e). Mais les Marocains ne laissaient aucune chance à la Zambie de prendre confiance puisque Ayoub El Kaabi ouvrait juste après le score de la tête sur un corner d’Azzedine Ounahi (0-1, 9e). Le Maroc prenait alors le contrôle de la rencontre et privait les Chipolopolo du ballon. 

    Et logiquement, les Lions d’Atlas frappaient à nouveau grâce à leur homme fort dans ce tournoi. Sur un centre d’Ezzalzouli, Brahim Díaz surgissait dans la surface pour reprendre le ballon du plat du pied et tromper Mwanza (0-2, 27e). La physionomie ne changeait pas et l’ailier du Real Madrid aurait pu s’offrir un doublé s’il avait cadré sa reprise en fin de première mi-temps (38e). Mais le Maroc était devant et assuré de terminer premier du groupe A à la pause. 

    Le Maroc éteint les espoirs des Zambiens

    La seconde période ne changeait rien pour les hommes de Walid Regragui, qui revenaient avec plus de dangerosité. Et les filets de la Zambie ne tardaient pas à trembler avec El Kaabi qui profitait d’un centre d’Ounahi pour planter son deuxième retourné acrobatique - son troisième but - dans cette CAN (0-3, 53e). Juste après, Ezzalzouli prenait aussi sa chance, mais Mwanza s’interposait cette fois-ci (57e). C’est là que Walid Regragui décidait de faire entrer Achraf Hakimi, qui fait ainsi son retour sur le terrain deux mois après sa blessure pour le plus grand bonheur du public marocain (64e). Et c’est le moment choisi par la Zambie pour sortir de son camp et essayer d’inquiéter la défense marocaine, sans succès. 

    Achraf Hakimi aurait pu soigner son retour si ses deux tentatives coup sur coup n’avaient pas été sorties par le gardien zambien (81e). Mais le score ne connaissait pas d’évolution jusqu’au coup de sifflet final qui actait l’élimination de la Zambie, championne d’Afrique en 2012, dès le premier tour. Le Maroc (1er, 7 pts) termine donc leader du groupe A devant le Mali (2e, 3 pts) et les Comores (3e, 2 pts) tandis que la Zambie (4e, 2 pts) sort de la compétition par la petite porte. La victoire du Maroc fait également beaucoup d’heureux puisque le Mozambique, le Soudan et le Bénin sont assurés de finir par les meilleurs troisièmes avant leur dernier match de poule. Un coup du destin notamment pour les Guépards du Bénin qui retrouveront les 8es de finale de la CAN, six ans après avoir éliminé… le Maroc au même stade lors de leur dernière participation en 2019.  

