PSG : Les mots forts de Luis Enrique avant la finale contre Chelsea

Chelsea vs Paris Saint-Germain

Avant le dernier grand rendez-vous de la saison, Luis Enrique s’est livré sans filtre. Confiance, unité, adversaire… Il a tout évoqué.

À la veille de boucler une campagne exceptionnelle, Luis Enrique s’est assis une dernière fois face à la presse, dans un climat à la fois tendu et galvanisé. Paris s’apprête à disputer la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea, ce dimanche 13 juillet à 21h (heure française), dans le New Jersey. Et l’Espagnol n’a pas mâché ses mots. Ni sur l’état d’esprit de son équipe, ni sur son parcours, ni sur les ambitions d’un groupe qui vise un cinquième trophée cette saison. Un discours franc, réfléchi, qui traduit l’obsession du PSG pour l’histoire.