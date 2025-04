Désiré Doué, le jeune qui bouscule tout au PSG et rêve plus grand

Paris Saint-Germain vs Aston Villa

Désiré Doué a offert le titre au PSG… Et s’il offrait aussi la Ligue des champions ? Le prodige français impressionne déjà l’Europe.

Désiré Doué allait forcément remporter la Ligue 1 pour sa première saison au Paris Saint-Germain. Le football français a beau regorger de talents – et le produit du centre de formation de Rennes en est une nouvelle preuve éclatante – l’issue de la course au titre en Ligue 1 reste presque toujours écrite à l’avance.

Le soutien de l’État qatari a annihilé toute véritable concurrence domestique, offrant au club de la capitale 11 des 13 derniers championnats, dont les quatre plus récents. Pourtant, si ce sacre du PSG relevait une fois encore de l’évidence, le rôle majeur joué par Doué dans cette conquête l’était beaucoup moins.

Arrivé l’été dernier au Parc des Princes auréolé d’une réputation prometteuse, Doué était perçu comme un pari sur l’avenir, appelé à s’intégrer progressivement au sein d’un effectif riche en stars. Et pourtant, lorsque l’équipe de Luis Enrique a eu besoin d’un but face à Angers samedi pour plier définitivement le championnat avant un quart de finale de Ligue des champions contre Aston Villa, c’est bien le jeune Doué qui a répondu présent, inscrivant l’unique but d’un précieux succès (1-0).

Alors, qui est ce phénomène en devenir ? Et dans combien de temps commencera-t-il à faire sérieusement de l’ombre aux cadres de l’équipe ? Éléments de réponse ci-dessous…