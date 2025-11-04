OFFICIEL - Désiré Doué s’adjuge le Golden Boy 2025

Un mois après la présentation médiatique de Gênes, Tuttosport a réuni la presse à Turin, au cœur du Grattacielo della Regione Piemonte, pour dévoiler officiellement le lauréat de l’édition 2025 du Golden Boy. Dans cette tour emblématique, symbole de modernité et de puissance, le nom de Désiré Doué a retenti comme une évidence. Le média italien, créateur du trophée en 2003, a ainsi levé le voile sur le successeur de Lamine Yamal, non éligible cette année pour des raisons réglementaires.

L’événement s’inscrit dans une nouvelle stratégie du quotidien turinois : transformer le Golden Boy en un véritable spectacle médiatique. Après avoir révélé à Gênes la liste finale des 25 jeunes talents en lice - parmi lesquels Pau Cubarsí, Warren Zaïre-Emery, Leny Yoro ou encore Arda Güler -, la presse européenne s’était déjà accordée pour placer Doué en tête des favoris. Sa régularité, son influence dans le jeu parisien et sa maturité hors norme ont fait la différence.