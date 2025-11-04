Fin du suspense : Désiré Doué a été sacré Golden Boy 2025 par Tuttosport, mardi. L’annonce, faite avant la cérémonie officielle de décembre, consacre un joueur qui, à seulement 20 ans, a bouleversé la hiérarchie du football européen. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain, symbole de la nouvelle génération française, a désormais rendez-vous avec l’histoire. Entre révélation précoce et confirmation éclatante, le jeune prodige entre dans la cour des grands, marchant sur les traces de Messi, Mbappé ou Haaland.
OFFICIEL - Désiré Doué s’adjuge le Golden Boy 2025
- AFP
Désiré Doué élu Golden Boy 2025
Un mois après la présentation médiatique de Gênes, Tuttosport a réuni la presse à Turin, au cœur du Grattacielo della Regione Piemonte, pour dévoiler officiellement le lauréat de l’édition 2025 du Golden Boy. Dans cette tour emblématique, symbole de modernité et de puissance, le nom de Désiré Doué a retenti comme une évidence. Le média italien, créateur du trophée en 2003, a ainsi levé le voile sur le successeur de Lamine Yamal, non éligible cette année pour des raisons réglementaires.
L’événement s’inscrit dans une nouvelle stratégie du quotidien turinois : transformer le Golden Boy en un véritable spectacle médiatique. Après avoir révélé à Gênes la liste finale des 25 jeunes talents en lice - parmi lesquels Pau Cubarsí, Warren Zaïre-Emery, Leny Yoro ou encore Arda Güler -, la presse européenne s’était déjà accordée pour placer Doué en tête des favoris. Sa régularité, son influence dans le jeu parisien et sa maturité hors norme ont fait la différence.
- Getty Images Sport
La saison exceptionnelle de Désiré Doué avec le PSG
Arrivé au PSG durant l’été 2024 en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué a conquis le Parc des Princes à une vitesse impressionnante. D’abord considéré comme une doublure, il s’est imposé dès les premiers mois sous les ordres de Luis Enrique, avant de devenir un titulaire indiscutable dans le dispositif parisien. Sa saison 2024-2025 restera dans les annales : cinq trophées remportés dont la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe.
Décisif lors des grands rendez-vous, notamment en finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan avec un doublé (5-0), Doué a incarné la réussite du projet sportif parisien, fondé sur la jeunesse et la créativité. Son aisance technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence balle au pied en ont fait l’un des éléments les plus influents du club francilien cette saison. À seulement 20 ans, il s’impose déjà comme le fer de lance de la génération montante du football français.
- Getty
Désiré Doué, un symbole d’intelligence et de maturité
Au-delà des statistiques, Désiré Doué impressionne par son intelligence tactique et son adaptabilité. Dans un effectif pourtant saturé de talents offensifs - Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia -, il a su se rendre indispensable par sa polyvalence et son sens collectif. Le natif d’Angers ne se contente pas de briller individuellement : il influence le rythme, oriente les transitions et crée du déséquilibre là où peu y parviennent.
Sa trajectoire témoigne d’une maturité rare pour son âge. Déjà international français, il a su maintenir son niveau d’exigence malgré la pression constante du haut niveau. Son élection au Golden Boy 2025 apparaît donc comme une reconnaissance logique : celle d’un joueur complet, capable d’assumer son rôle de leader sans jamais se départir de son humilité.
- AFP
Le couronnement d’une génération dorée
Le rendez-vous est désormais pris pour le 15 décembre 2025, date officielle de la cérémonie organisée à Turin. Ce soir-là, Désiré Doué rejoindra une lignée prestigieuse d’anciens lauréats : Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Lamine Yamal. Pour le PSG, ce sacre symbolise aussi le succès d’une politique de rajeunissement maîtrisée, qui place le club au cœur du futur du football européen.
En s’adjugeant le Golden Boy 2025, Désiré Doué confirme qu’il est plus qu’une promesse : une certitude. À 20 ans, il s’impose déjà comme l’un des visages de la décennie à venir.