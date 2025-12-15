La finale de la Coupe Intercontinentale n’a pas encore été jouée qu’elle fait déjà parler. Entre le Paris Saint-Germain et Flamengo, le décor est planté… et l’Olympique de Marseille a choisi son camp. Un choix qui fait grand bruit sur la toile.
PSG - Flamengo : le choix surprenant de l’OM en finale de la Coupe Intercontinentale
Flamengo avance avec des certitudes
Sacré vainqueur de la Copa Libertadores et champion du Brésil 2025, Flamengo continue d’imposer son rythme sur la scène internationale. Le club carioca a validé son billet pour la finale de la Coupe Intercontinentale grâce à un succès maîtrisé face au Pyramids FC (2-0). Une victoire nette, sans bavure, qui confirme la solidité du Mengão dans les grands rendez-vous.
Mercredi prochain, à Doha, au Qatar, les Brésiliens défieront le Paris Saint-Germain. Une affiche prometteuse entre deux équipes habituées à jouer les premiers rôles. Face aux hommes de Luis Enrique, Flamengo sait que la tâche s’annonce complexe, mais le club sud-américain arrive avec confiance et ambition.
Marseille affiche publiquement son soutien
Avant même le coup d’envoi, Flamengo peut compter sur un appui pour le moins inattendu. Sur son compte X en portugais, l’Olympique de Marseille a officiellement pris position. Un message clair, assumé, qui ne passe pas inaperçu.
« Félicitations pour ce nouveau titre (en Challenger Cup, ndlr), Flamengo. Il va sans dire que nous serons derrière vous lors de la finale de la Coupe intercontinentale », a écrit le compte officiel brésilien de l’Olympique de Marseille.
Ce message, publié par le club phocéen, s’inscrit dans une rivalité historique bien connue avec le PSG. Sans surprise, cette sortie risque de faire grincer des dents du côté des supporters parisiens, peu habitués à voir un club français encourager un adversaire du PSG sur la scène internationale.
Une finale sous haute tension
Reste désormais à savoir si ce soutien symbolique portera chance à Flamengo. Une chose est sûre : à Doha, le PSG, qui vient de renouveler son partenariat avec Visit Qatar, n’évoluera pas en terrain neutre sur le plan émotionnel. La finale s’annonce électrique, sur le terrain comme en dehors.