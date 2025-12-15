PSG - Flamengo : le choix surprenant de l’OM en finale de la Coupe Intercontinentale

Avant même le coup d’envoi, Flamengo peut compter sur un appui pour le moins inattendu. Sur son compte X en portugais, l’Olympique de Marseille a officiellement pris position. Un message clair, assumé, qui ne passe pas inaperçu.

« Félicitations pour ce nouveau titre (en Challenger Cup, ndlr), Flamengo. Il va sans dire que nous serons derrière vous lors de la finale de la Coupe intercontinentale », a écrit le compte officiel brésilien de l’Olympique de Marseille.

Ce message, publié par le club phocéen, s’inscrit dans une rivalité historique bien connue avec le PSG. Sans surprise, cette sortie risque de faire grincer des dents du côté des supporters parisiens, peu habitués à voir un club français encourager un adversaire du PSG sur la scène internationale.