Sacré champion de France et d’Europe en 2025, le Paris Saint-Germain poursuit son développement hors du terrain. En marge de la Coupe Intercontinentale disputée au Qatar, le club parisien a officialisé une annonce majeure, symbole de stabilité et de continuité.
OFFICIEL - Le PSG annonce un renouvellement de contrat !
- AFP
Le PSG met le cap sur Doha pour la Coupe Intercontinentale
La saison 2025 restera gravée dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Déjà couronné sur la scène nationale et continentale, le club de la capitale s’apprête à disputer la Coupe Intercontinentale à Doha, au Qatar. Un déplacement prestigieux, choisi par le PSG pour renforcer sa visibilité internationale.
Ce contexte n’a rien d’anodin. À l’occasion de cet événement, le club parisien a publié un communiqué officiel afin d’annoncer le renouvellement d’un partenariat clé, ancré depuis de longues années dans sa stratégie de développement.
- AFP
Une annonce spectaculaire au cœur de Doha
Le Paris Saint-Germain et Visit Qatar ont profité d’un cadre exceptionnel pour rendre publique la prolongation de leur collaboration. Comme indiqué dans le communiqué diffusé ce lundi matin, l’annonce s’est déroulée lors de l’inauguration officielle de l’Ici C’est Paris Park, un événement marqué par un show de drones illuminant le ciel de Doha.
« Visit Qatar et le Paris Saint-Germain ont annoncé le renouvellement de leur partenariat lors d’un événement exceptionnel organisé à Doha : l’inauguration officielle de l’Ici C’est Paris Park, marquée par un grand spectacle de drones illuminant le ciel de la ville, lancé par la Légende du Paris Saint-Germain Marco Verratti. Le show s’est conclu par l’apparition des logos du Club et de Visit Qatar dans le ciel, accompagnés du message "The Story Continues", un symbole créatif fort de l’évolution du partenariat. Cette célébration majeure illustre l’ambition commune des deux organisations pour continuer à écrire une histoire fondée sur l’innovation, la culture et le rayonnement international. Le nouvel accord signé jusqu’en 2028 confirme le statut de Visit Qatar en tant que Partenaire Premium des équipes féminine et masculine de football ainsi que de l’équipe de handball du Paris Saint-Germain, illustrant ainsi la continuité naturelle d’une relation de long terme reposant sur des valeurs partagées », peut-on lire dans le communiqué officiel du PSG ce lundi matin.
- AFP
Un partenariat enraciné depuis plus d’une décennie
Cette prolongation s’inscrit dans une histoire déjà bien établie. Depuis la saison 2012-2013, le Paris Saint-Germain et Visit Qatar avancent main dans la main. Ensemble, ils ont œuvré pour promouvoir le patrimoine culturel du Qatar et son hospitalité reconnue à l’échelle mondiale.
Au fil des saisons, plusieurs légendes du PSG ainsi que des joueurs et joueuses des équipes professionnelles ont bénéficié de séjours personnalisés. Ces expériences ont permis de découvrir des sites emblématiques, des attractions majeures et l’ambiance singulière du pays, tout en valorisant une destination mêlant culture, sport, gastronomie et divertissement.
- Getty Images Sport
Un accord prolongé jusqu’en 2028
Le nouveau contrat lie les deux parties jusqu’en 2028. Visit Qatar conserve ainsi son statut de Partenaire Premium du Paris Saint-Germain, aussi bien pour les équipes masculine et féminine de football que pour la section handball. Une preuve de confiance mutuelle, dans un partenariat bâti sur la durée.
Cette continuité confirme la volonté du PSG de s’appuyer sur des collaborations solides, capables d’accompagner son rayonnement bien au-delà des terrains.
- Getty Images Sport
Richard Heaselgrave souligne la force du lien
Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du Paris Saint-Germain, a tenu à rappeler la portée de cet engagement commun.
« Aujourd’hui marque la continuité d’une histoire commune. Visit Qatar et le Paris Saint-Germain ont construit une relation de long terme fondée sur la créativité et les connexions culturelles. Depuis plus de dix ans, ce partenariat est devenu l’une de nos collaborations les plus fortes et les plus durables et son renouvellement témoigne de notre confiance en son potentiel à long terme. Célébrer ce renouvellement à Doha, lors de l’ouverture du Ici C’est Paris Park, reflète la profondeur de notre collaboration et notre engagement à inspirer nos supporters et les voyageurs dans le monde entier », a-t-il déclaré.