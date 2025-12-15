OFFICIEL - Le PSG annonce un renouvellement de contrat !

Le Paris Saint-Germain et Visit Qatar ont profité d’un cadre exceptionnel pour rendre publique la prolongation de leur collaboration. Comme indiqué dans le communiqué diffusé ce lundi matin, l’annonce s’est déroulée lors de l’inauguration officielle de l’Ici C’est Paris Park, un événement marqué par un show de drones illuminant le ciel de Doha.

« Visit Qatar et le Paris Saint-Germain ont annoncé le renouvellement de leur partenariat lors d’un événement exceptionnel organisé à Doha : l’inauguration officielle de l’Ici C’est Paris Park, marquée par un grand spectacle de drones illuminant le ciel de la ville, lancé par la Légende du Paris Saint-Germain Marco Verratti. Le show s’est conclu par l’apparition des logos du Club et de Visit Qatar dans le ciel, accompagnés du message "The Story Continues", un symbole créatif fort de l’évolution du partenariat. Cette célébration majeure illustre l’ambition commune des deux organisations pour continuer à écrire une histoire fondée sur l’innovation, la culture et le rayonnement international. Le nouvel accord signé jusqu’en 2028 confirme le statut de Visit Qatar en tant que Partenaire Premium des équipes féminine et masculine de football ainsi que de l’équipe de handball du Paris Saint-Germain, illustrant ainsi la continuité naturelle d’une relation de long terme reposant sur des valeurs partagées », peut-on lire dans le communiqué officiel du PSG ce lundi matin.