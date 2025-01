Sous pression à Paris, Gianluigi Donnarumma attire les regards d'un géant italien, prêt à frapper fort lors du prochain mercato.

Dans un an et demi, le contrat de Gianluigi Donnarumma, portier du Paris Saint-Germain, arrive à son terme. Mais l’ancien gardien de but de l’AC Milan n’a pas encore renouvelé son bail. Alors que l’agent du joueur a récemment fait une sortie évasive sur son avenir dans la capitale française, un géant de Serie se pointe pour rapatrier le héros de l’Euro 2020.