AC Milan – PSG : Un accueil particulier réservé à Donnarumma

Le PSG affronte Milan mardi soir en Ligue des Champions. Pour ce match, Gianluigi Donnarumma va vivre une soirée particulière.

Le Paris Saint-Germain se déplace en Italie pour défier l’AC Milan dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Pour son retour à San Siro, Gianluigi Donnarumma devrait recevoir un accueil très particulier de la part des supporters milanais.

Le départ de Donnarumma passe toujours mal

Parti libre du club milanais en 2021 pour rejoindre la capitale française, Gianluigi Donnarumma est tombé en disgrâce aux yeux des tifosi de l’AC Milan. RMC Sport annonce ce lundi que l’international italien sera sifflé par une partie du public lors de son retour à San Siro. Les supporters du Milan ne lui ont toujours pas pardonné son départ.

L'article continue ci-dessous

Des faux billets prévus pour Donnarumma

Donnarumma ne recevra pas uniquement des sifflets de la part de ses anciens supporters. Ces derniers lui réservent un accueil encore plus particulier. Selon le Corriere della Sera, le gardien italien devrait être accueilli par des jets de faux billets au début de la rencontre. « Ce sera un match spécial avec de l’émotion. Je pense que Milan, c’est sa maison. San Siro c’est son stade depuis qu’il est petit. Les supporters sont blessés de son départ. Il sera sûrement hué demain soir », indique le journaliste de Sky Sport Italy, Manuele Baiocchini.

Getty

Milan est conscient de la situation

Du côté de l’AC Milan, les joueurs s’attendent également à ce que le gardien du PSG reçoive un accueil hostile. En conférence de presse à la veille du duel entre le PSG et Milan, Mike Maignan, dernier rempart des Rossoneri s’est exprimé sur le traitement réservé à Gianluigi Donnarumma. « Cela s’est terminé en mauvais terme ici entre lui et le club. On sait que l’accueil sera difficile. Nos supporters sont chauds », a reconnu l’ancien gardien de Lille, formé au Paris Saint-Germain. Déjà hué par les tifosi du Milan lors d’un match en Ligue des nations entre l’Italie et l’Ukraine à San Siro en septembre dernier, Gigio Donnarumma devrait s’attendre à un accueil hostile mardi soir également.