PSG-Bayern, le gros chambrage de Mats Hummels envers les Parisiens

Mardi soir, l’ancien taulier du BVB a retrouvé l’enceinte parisienne, cette fois installé parmi les observateurs plus que les acteurs. Retraité depuis l'été, Hummels travaille désormais pour Amazon Prime Vidéo en Allemagne. Lunettes vissées et ton posé, il analysait PSG-Bayern Munich depuis une position privilégiée.

Là où Lucas Chevalier gardait la cage parisienne en première période, lui revivait ses propres éclats. Cette pelouse lui rappelle une soirée où Dortmund avait étouffé les rêves du PSG. Et le contexte aide : Paris s’incline encore, cette fois face au Bayern (1-2). Difficile de ne pas voir un clin d'œil du destin.

Cette tribune où il s'est installé, c'est presque sa scène. Face au virage parisien, derrière lequel les ultras déploient leur ferveur, le défenseur allemand avait scellé le destin d’un club en quête de consécration européenne. Ce soir-là, l’Allemagne triomphait, et Paris plongeait dans le silence.