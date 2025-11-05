Mats Hummels n'a pas touché un ballon mardi soir au Parc des Princes, mais il a tout de même fait parler de lui. Désormais retiré des terrains et reconverti en consultant, l'ancien défenseur allemand n'a pas résisté à l'envie de rappeler un souvenir encore brûlant pour le Paris Saint-Germain. À l'occasion du choc entre Paris et le Bayern, le champion du monde 2014 a adressé un clin d'œil taquin, presque piquant, en évoquant son fameux but inscrit sous le maillot du Borussia Dortmund lors de la demi-finale retour de Ligue des champions en 2024. Un message lâché avec humour… mais qui ravive forcément quelques blessures chez les supporters parisiens.
PSG-Bayern, le gros chambrage de Mats Hummels envers les Parisiens
- Getty Images
Hummels de retour au Parc, mais en costume de consultant
Mardi soir, l’ancien taulier du BVB a retrouvé l’enceinte parisienne, cette fois installé parmi les observateurs plus que les acteurs. Retraité depuis l'été, Hummels travaille désormais pour Amazon Prime Vidéo en Allemagne. Lunettes vissées et ton posé, il analysait PSG-Bayern Munich depuis une position privilégiée.
Là où Lucas Chevalier gardait la cage parisienne en première période, lui revivait ses propres éclats. Cette pelouse lui rappelle une soirée où Dortmund avait étouffé les rêves du PSG. Et le contexte aide : Paris s’incline encore, cette fois face au Bayern (1-2). Difficile de ne pas voir un clin d'œil du destin.
Cette tribune où il s'est installé, c'est presque sa scène. Face au virage parisien, derrière lequel les ultras déploient leur ferveur, le défenseur allemand avait scellé le destin d’un club en quête de consécration européenne. Ce soir-là, l’Allemagne triomphait, et Paris plongeait dans le silence.
- AFP
“Les corners ici me manquent” : une pique bien sentie
Habitué des réseaux, Hummels ne pouvait pas passer à côté de cette occasion de rappeler son plus beau souvenir parisien. Sur X (anciennement Twitter), il a lâché une phrase simple, mais lourde de souvenirs : « les corners ici me manquent ».
Un message accompagné d’une photo de la zone où il avait pris le dessus sur la défense parisienne le 7 mai 2024 à la 50e minute. Corner botté par Julian Brandt. Un saut parfait. Une tête qui file. Lucas Beraldo dépassé. Et un PSG qui voit une deuxième fois son rêve de Ligue des champions tomber face à Dortmund.
Dortmund s’impose à Paris, après avoir déjà gagné à l’aller (1-0). La route mène à Wembley, où le Real Madrid s’interpose finalement (2-0). Ce match marque la dernière danse de Hummels avec Dortmund, club dans lequel il a écrit une grande partie de son histoire.
- Getty Images Sport
Une carrière riche, un Parc qui ne l’oubliera pas
Formé au Bayern, Hummels a vraiment explosé à Dortmund. Sept titres avec le BVB, puis un retour au Bayern pour trois saisons, où il ajoute six trophées de plus. Défenseur élégant, lecture du jeu chirurgicale, leadership naturel. L'Allemagne aussi l’a célébré : 78 sélections, 5 buts, et surtout une action gravée dans les mémoires françaises.
En 2014, en pleine Coupe du monde au Brésil, il avait déjà frustré les Bleus. Une tête devant Raphaël Varane, un seul but dans un duel au couteau, et l'Allemagne file vers un titre mondial que personne n’a oublié.
Aujourd’hui, même sans crampons, Hummels retrouve ses terrains de gloire grâce à sa nouvelle fonction. Et parfois, une seule punchline suffit pour faire revivre les émotions. Paris s’en serait probablement passé.