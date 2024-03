Pourquoi Victor Osimhen doit tourner le dos à la Premier League et signer en faveur du PSG l'été prochain

Le prolifique attaquant nigérian sera libre l'été prochain et Paris émerge comme la meilleure destination pour lui.

Voici donc l'empire du mal. Le PSG, les grands dépensiers, les tyrans fiscaux, le club de l'État, est de retour sur le marché. Mais cette fois, il y a quelque chose de plus sinistre dans ses dépenses. L'année dernière, le continent se sentait à l'aise avec leur approche dispersée. Lionel Messi est arrivé, à contrecœur, parce qu'il n'avait nulle part où aller. Il en va de même pour Neymar, dont les ambitions de Ballon d'Or ont rapidement été réduites à néant par ses chevilles fragiles et son goût pour les projecteurs. Même Kylian Mbappé, le grand espoir parisien, n'a pas réussi à s'inscrire dans la durée, tant il se languit d'un certain club espagnol.

Aujourd'hui, les Parisiens ont de la suite dans les idées. Ils jettent toujours leur argent par les fenêtres, mais le font avec détermination. On pense à une approche Galactico, mais avec une structure footballistique semi-compétente pour soutenir le tout. Et maintenant, ils ont un trou à combler. Mbappé quittera finalement le club cet été, son rôle dans l'équipe ayant déjà été réduit par un Luis Enrique intransigeant. Des options internes sont disponibles. Pourtant, tout semble indiquer qu'il faut signer un joueur phare, le genre d'acquisition audacieuse et tranchante pour réaffirmer l'importance de Paris sur le marché européen.

Victor Osimhen semble être cet homme. Appelé à quitter Naples cet été, l'attaquant nigérian a fait tout ce qu'il pouvait en Campanie.Une nouvelle version de l'un des plus grands talents du monde est imminente. Et le PSG, contrairement à ses habitudes, pourrait bien offrir la scène d'expression idéale à un joueur dont l'étoile ne cesse de grandir.