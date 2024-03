Phil Foden, le joueur de la saison à Manchester City, a la carrière que Jadon Sancho aurait dû avoir

Le milieu de City est considéré comme le meilleur joueur de Premier League, tandis que son ancien coéquipier d'académie est prêté à Dortmund.

Lorsque Pep Guardiola a déclaré lors d'une conférence de presse au Japon en 2019 que Phil Foden était le joueur le plus talentueux qu'il ait jamais vu, de nombreux sourcils se sont levés. Foden avait 19 ans à l'époque et n'avait débuté que trois matchs de Premier League. Compte tenu de tous les joueurs avec lesquels Guardiola avait travaillé, notamment Andres Iniesta, Lionel Messi et Kevin De Bruyne, cette déclaration semblait étrange, sans parler de l'énorme fardeau que devait porter l'adolescent. Mais aujourd'hui, tout s'explique.

Ce n'est pas la première fois que Guardiola a raison. Foden a atteint un nouveau niveau de grandeur au lendemain du derby de Manchester, qu'il a dominé à un point incroyable, permettant à Manchester City de remporter la victoire sur Manchester United grâce à une performance individuelle de classe mondiale, couronnée par deux buts époustouflants. Guardiola a fait l'éloge de Foden et s'est fait l'écho de ses paroles de 2019 en comparant l'impact de Foden sur les grands matches à celui de Messi, qui a permis à l'entraîneur de gagner un nombre incalculable de matches décisifs lorsqu'il était à la tête du FC Barcelone.

"Les bons joueurs peuvent bien jouer, mais il faut gagner des matches. J'ai connu le plus grand joueur de tous les temps, Messi", a déclaré Guardiola à TV2. "Il peut gagner des matches, et je ne veux pas faire de comparaison parce que Phil n'est pas du même niveau que Leo, mais il fait gagner des matches". Dans une autre interview, Guardiola a affirmé que Foden était "le meilleur joueur de Premier League en ce moment". Difficile de ne pas être d'accord avec lui.

Alors que Foden s'enorgueillissait d'être le héros local qui a décidé du derby pour son club d'enfance, il était difficile de ne pas penser à Jadon Sancho, l'ancien coéquipier de Foden au sein du centre de formation de City. Les deux joueurs étaient les têtes d'affiche de la promotion 2016 de City, mais alors que Foden est considéré comme un candidat au Ballon d'Or 2024 et qu'il est promis à un bel été avec l'Angleterre, la carrière de Sancho continue de piétiner.