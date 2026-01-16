Prolongation de Dembélé : pourquoi le PSG et sa star sont dans l'impasse

Ce changement de cap radical de la part du club crée une impasse. D'un côté, un joueur conscient de sa valeur marchande et de son impact, qui a vu par le passé le PSG couvrir d'or Neymar ou Messi. De l'autre, une institution qui veut en finir avec la "dictature des stars" et impose une grille salariale plus rationnelle. Les premières discussions n'ont débouché sur aucune proposition concrète, et le fossé se creuse. Le message envoyé par le club est sans équivoque : si Dembélé veut plus, il devra peut-être aller voir ailleurs, potentiellement en Arabie saoudite, seul endroit capable de s'aligner sur ses prétentions.