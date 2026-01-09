Le PSG n’a pas tardé à passer à l’action concernant Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu’en 2028. Selon les informations de RMC Sport, le club parisien a transmis une première offre orale à l’entourage du joueur, marquant ainsi le début officiel des discussions. À 28 ans, Ousmane Dembélé est devenu un pilier du projet, et le PSG souhaite afficher sa confiance sans déséquilibrer son vestiaire, une donnée également valable pour Bradley Barcola, observateur attentif de ce dossier.

La proposition formulée par le PSG prévoit une revalorisation salariale pour Ousmane Dembélé, en cohérence avec son statut actuel. Ballon d’or 2025 et leader offensif, l’ancien Barcelonais s’inscrit désormais dans une autre dimension sportive. Toutefois, le PSG a choisi de ne pas s’aligner sur des standards jugés excessifs, afin de préserver une hiérarchie salariale lisible, un paramètre qui comptera aussi dans les futures négociations avec Bradley Barcola.