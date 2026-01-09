À l’approche d’un mercato qui s’annonce stratégique, le Paris Saint-Germain a décidé d’anticiper plutôt que de subir. En interne, la direction parisienne a ouvert deux dossiers majeurs, ceux d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola, avec la volonté claire de sécuriser l’avenir de deux éléments clés du projet. Entre reconnaissance sportive, équilibre salarial et projections à moyen terme, le PSG avance méthodiquement sur ces prolongations, conscient que les situations d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola peuvent influencer l’ensemble de sa politique sportive.
Mercato, le PSG passe à l'offensive pour deux cadres
- AFP
Le PSG enclenche le dossier Ousmane Dembélé
Le PSG n’a pas tardé à passer à l’action concernant Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu’en 2028. Selon les informations de RMC Sport, le club parisien a transmis une première offre orale à l’entourage du joueur, marquant ainsi le début officiel des discussions. À 28 ans, Ousmane Dembélé est devenu un pilier du projet, et le PSG souhaite afficher sa confiance sans déséquilibrer son vestiaire, une donnée également valable pour Bradley Barcola, observateur attentif de ce dossier.
La proposition formulée par le PSG prévoit une revalorisation salariale pour Ousmane Dembélé, en cohérence avec son statut actuel. Ballon d’or 2025 et leader offensif, l’ancien Barcelonais s’inscrit désormais dans une autre dimension sportive. Toutefois, le PSG a choisi de ne pas s’aligner sur des standards jugés excessifs, afin de préserver une hiérarchie salariale lisible, un paramètre qui comptera aussi dans les futures négociations avec Bradley Barcola.
- AFP
Un statut à défendre, des chiffres qui parlent
Du côté d’Ousmane Dembélé, l’attente est claire : bénéficier d’un contrat en adéquation avec sa saison exceptionnelle. Sans exiger les montants autrefois perçus par Kylian Mbappé, le clan Dembélé estime qu’une reconnaissance financière est légitime. Cette saison, Ousmane Dembélé a déjà inscrit six buts et délivré quatre passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues, tandis que Bradley Barcola poursuit sa progression dans un contexte de forte concurrence.
C’est surtout l’exercice précédent qui pèse dans la balance. Avec 35 buts et 16 passes décisives en 53 rencontres, Ousmane Dembélé a changé de statut, devenant l’un des visages du PSG version Luis Enrique. Cette dynamique influence directement le dossier Bradley Barcola, dont l’évolution sportive et contractuelle est scrutée avec attention par la direction parisienne.
- AFP
Le PSG veut blinder Bradley Barcola
En parallèle, le PSG a également transmis une proposition de prolongation à Bradley Barcola, lui aussi lié au club jusqu’en 2028. À 23 ans, l’ailier représente un actif sportif majeur, et le PSG souhaite connaître rapidement sa position. Les discussions, désormais menées avec le même agent qu’Ousmane Dembélé, ont repris après une période de pause, signe que le club veut avancer sur plusieurs fronts simultanément.
La situation de Bradley Barcola est d’autant plus sensible que son rôle pourrait évoluer. Remplaçant lors du dernier Trophée des champions contre l’OM jeudi, il a néanmoins été décisif avec une passe pour Gonçalo Ramos, pendant qu’Ousmane Dembélé trouvait le chemin des filets. Conscient de l’intérêt suscité à l’étranger, le PSG prépare différents scénarios, mais sa priorité reste claire : conserver Ousmane Dembélé et Bradley Barcola comme fondations de son projet sportif.
- Getty Images Sport
Paris anticipe les mauvaises surprises
En ouvrant simultanément les dossiers d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain envoie un signal fort sur ses intentions à court et moyen terme. Le club parisien ne veut plus attendre que les situations deviennent urgentes et cherche à verrouiller ses cadres avant que le marché ne s’emballe. La gestion mesurée des négociations, entre reconnaissance sportive et équilibre financier, illustre une volonté de stabilité durable. Reste désormais à savoir si Ousmane Dembélé et Bradley Barcola répondront favorablement à cette offensive, qui pourrait conditionner en profondeur le visage du PSG lors des prochains mercatos.