"On veut un massacre", l'exigence des fans du PSG pour Lionel Messi

Les supporters du PSG veulent se venger de Lionel Messi lors du choc contre l’Inter Miami, dimanche prochain.

Le Paris Saint-Germain s'apprête à retrouver Lionel Messi, dimanche prochain, dans un duel très attendu face à l'Inter Miami en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, diffusée en intégralité et gratuitement sur DAZN. Un rendez-vous sous haute tension, tant les retrouvailles entre le PSG et l'Argentin ravivent les rancœurs d'une séparation amère. Sur les réseaux sociaux, les supporters parisiens se mobilisent et réclament une victoire éclatante. Pour eux, ce match est bien plus qu’une simple qualification : c’est une affaire de fierté.