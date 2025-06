Les mots forts de Mascherano sur le PSG

L'Inter Miami a laissé filer une avance de 2-0 face à Palmeiras, se contentant d'un match nul 2-2

L'Inter Miami a concédé une avance de 2-0 face à Palmeiras lors de son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du Monde des Clubs, terminant deuxième du Groupe A avec cinq points. De ce fait, il affrontera désormais le PSG en huitièmes de finale. Si l'entraîneur Javier Mascherano était frustré par les deux points concédés par les Hérons, il est enthousiaste à l'idée d'affronter les Parisiens, vainqueurs de la Ligue des champions de l'UEFA cette année.

« Malheureusement, nous avions le match entre nos mains et nous l'avons laissé filer. Nous n'avons pas pu maintenir l'intensité jusqu'au coup de sifflet final face à une équipe dotée d'une réelle qualité et d'une grande profondeur. Dans l'ensemble, l'équipe a montré qu'elle avait sa place. Avant le tournoi, nous étions quasiment les outsiders, mais grâce à la discipline, à la combativité et surtout au football, nous avons surmonté les obstacles, grandi en équipe et nous sommes maintenant en quarts de finale. »

Il a ajouté : « Ce niveau de compétition n'est pas courant dans notre championnat national. Nous avons montré que nous n'avions aucun complexe. Ce fut une expérience enrichissante et nous avons mérité le privilège d'affronter les champions d'Europe. Nous nous efforcerons de les égaler, mais au final, c'est toujours du 11 contre 11. »

Lionel Messi a joué au PSG pendant deux saisons, de 2021 à 2023, où l'Argentin a remporté deux titres de Ligue 1. Malgré ses succès nationaux, l'Argentin ne s'est jamais adapté à la vie en France et a publiquement exprimé son mécontentement pendant son passage au club.

« J'ai vécu deux années qui ne m'ont pas plu. Je n'étais pas heureux au quotidien, que ce soit aux entraînements ou en match ; j'avais du mal à m'adapter à tout cela », a déclaré Messi sur Apple TV.

Messi va maintenant avoir l'occasion d'envoyer un message à ce même club.

« Nous sommes un peu amers du résultat. Nous avons joué un match très solide, discipliné et bien organisé. Nous étions très à l'aise avec le ballon, nous avons géré le rythme à un rythme soutenu et nous avons profité de la possession pour nous reposer. C'est le football, parfois la chance n'est pas de notre côté. Mais nous gardons la tête haute, nous sommes bons », a déclaré Tadeo Allende après le match.

Il a également félicité Lionel Messi, qui fête ses 38 ans ce mardi et a quitté le terrain légèrement déçu par le match nul contre Palmeiras.

« Leo continue de progresser. Ce qu'il fait avec le ballon est incroyable. Il fête ses 38 ans demain, mais il a encore beaucoup de potentiel », a-t-il déclaré.

En prévision du huitième de finale contre le PSG, Allende a ajouté : « Nous nous préparons maintenant à affronter un adversaire très coriace. Ce sera une expérience formidable, et nous allons l'affronter de la meilleure façon possible. Nous allons jouer pour la compétition. »

Jordi Alba a reconnu avoir laissé filer la victoire, même s'il espère créer la surprise face au PSG.

« Le match nous a échappé, et je veux toujours gagner », a déclaré le défenseur espagnol après le match nul 2-2 de l'Inter Miami contre Palmeiras. « Un match comme celui-là est inévitable, pas à ce niveau. Nous avons affronté une grande équipe, mais nous devons rester concentrés et éviter ces erreurs. Je suis néanmoins fier de l'équipe, du club et de nos supporters. Il est maintenant temps de se concentrer sur les huitièmes de finale contre la meilleure équipe d'Europe. J'espère que nous pourrons remporter la victoire. »