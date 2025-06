Paris Saint-Germain vs Inter Miami CF

Une phrase inattendue, des retrouvailles chargées d’émotion… Jordi Alba a surpris tout le monde avant d’affronter le PSG de Luis Enrique.

Alors que les regards se tournent vers Lionel Messi pour ses retrouvailles avec le PSG, un autre face-à-face suscite l’intérêt avant le huitième de finale entre Paris et l’Inter Miami en Coupe du monde des clubs. Ce dimanche à Atlanta (18h), Luis Enrique croisera la route de plusieurs visages familiers, et notamment celui de Jordi Alba. À 36 ans, l’arrière gauche espagnol n’a rien oublié de ses années passées sous les ordres du technicien asturien.