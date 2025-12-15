La victoire est là, mais le doute persiste. Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a dominé l’AS Monaco sur le plus petit des scores, sans pour autant convaincre. Derrière le résultat, le contenu interroge, les choix dérangent et le projet de jeu reste flou. Une situation qui n’a pas échappé à un ancien sélectionneur des Bleus, particulièrement sévère dans son analyse. En ligne de mire : Roberto De Zerbi, désormais sous le feu de critiques frontales.
OM, un ex-sélectionneur des Bleus fracasse De Zerbi
- AFP
Raymond Domenech fustige la gestion tactique de De Zerbi
Malgré le succès obtenu face à l’AS Monaco (1-0), l’OM de Roberto De Zerbi continue de susciter de vives interrogations. Raymond Domenech, observateur attentif du football français, n’a pas été convaincu par la prestation marseillaise. Déjà victorieux quelques jours plus tôt contre l’Union Saint-Gilloise (2-3), les hommes de Roberto De Zerbi ont de nouveau gagné sans maîtriser leur sujet, au point de laisser Monaco dominer de longues séquences au Vélodrome, un constat qui alimente les critiques de Raymond Domenech.
Pour Raymond Domenech, les difficultés rencontrées par l’OM relèvent avant tout des choix de Roberto De Zerbi. « C’est dû à une organisation qui n’existe pas, a pointé le consultant de la chaîne L’Equipe. Si Roberto De Zerbi est clairement responsable ? Complètement. Comment Marseille peut se diluer autant dans un match ? Ils partent sur un principe, ils veulent construire, attirer l’adversaire derrière et ils se sont fait prendre cinq ou six fois dans leur camp. A un moment, tu changes le truc, tu fais autre chose. » Une analyse sévère qui place directement Roberto De Zerbi au centre du débat.
- AFP
Domenech égratigne Roberto De Zerbi et l’OM
Au-delà du simple résultat, Raymond Domenech estime que l’OM souffre d’un problème structurel profond sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’ancien sélectionneur des Bleus juge notamment le milieu de terrain marseillais, dépassé dans les moments clés. « Leurs milieux de terrain, dans ces moments-là, tu les cherches. Monaco a joué tranquille au milieu, ils ont fait tourner les ballons et ils les ont troués. » Une lecture tactique qui, selon Raymond Domenech, illustre l’incapacité de Roberto De Zerbi à stabiliser son équipe.
Pour Raymond Domenech, ce déséquilibre est la conséquence directe d’un projet de jeu mal défini par Roberto De Zerbi. « Pour moi, c’est un problème d’organisation, de jeu. Il n’y a pas d’idée. On le dit depuis le début, personne ne peut dire comment ils jouent. » Une critique lourde, qui souligne l’absence de repères clairs dans le collectif mis en place par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison.
- AFP
Le jeu de l’OM jugé illisible pour Domenech
L’ancien sélectionneur poursuit son réquisitoire contre Roberto De Zerbi en pointant les lacunes défensives persistantes de l’OM. Raymond Domenech insiste sur l’incohérence du pressing marseillais. « On ne sait pas comment ça joue défensivement. Ils essaient d'aller chercher haut, mais quand tu vas chercher haut, à chaque fois tu es pris dans la profondeur. » Un constat accablant pour Roberto De Zerbi, dont les principes exposent régulièrement son équipe.
Raymond Domenech conclut son analyse en inversant le rapport de force observé sur le terrain, toujours au détriment de Roberto De Zerbi. « C'est Monaco qui les a pressés. Pour moi, ça s'explique uniquement par ce défaut d'un jeu illisible ». Une formule forte, qui résume le malaise entourant l’OM et place Roberto De Zerbi face à ses responsabilités, malgré une série de résultats comptables encore favorables.