OM, un ex-sélectionneur des Bleus fracasse De Zerbi

Malgré le succès obtenu face à l’AS Monaco (1-0), l’OM de Roberto De Zerbi continue de susciter de vives interrogations. Raymond Domenech, observateur attentif du football français, n’a pas été convaincu par la prestation marseillaise. Déjà victorieux quelques jours plus tôt contre l’Union Saint-Gilloise (2-3), les hommes de Roberto De Zerbi ont de nouveau gagné sans maîtriser leur sujet, au point de laisser Monaco dominer de longues séquences au Vélodrome, un constat qui alimente les critiques de Raymond Domenech.

Pour Raymond Domenech, les difficultés rencontrées par l’OM relèvent avant tout des choix de Roberto De Zerbi. « C’est dû à une organisation qui n’existe pas, a pointé le consultant de la chaîne L’Equipe. Si Roberto De Zerbi est clairement responsable ? Complètement. Comment Marseille peut se diluer autant dans un match ? Ils partent sur un principe, ils veulent construire, attirer l’adversaire derrière et ils se sont fait prendre cinq ou six fois dans leur camp. A un moment, tu changes le truc, tu fais autre chose. » Une analyse sévère qui place directement Roberto De Zerbi au centre du débat.