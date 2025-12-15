OM : De Zerbi explique pourquoi il n’est pas content du début de saison

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a mis des mots précis sur son ressenti, sans masquer ses regrets :

« Il faut quand même qu'on soit heureux de ce qu'on est en train de faire. La victoire d'aujourd'hui a été une victoire de caractère, avec de l'envie, ça a été difficile mais on ne peut pas être complètement satisfait. On a perdu des points en route contre Angers (2-2 avec une égalisation concédée à la 96e minute de jeu). On a cinq points d'écart avec Lens, ça aurait été quatre points si on n'avait pas un peu jeté les trois premiers matchs. Nous n'étions pas encore prêts sur les trois premiers matchs de la saison. Notre Marseille a commencé le 1er septembre mais je ne peux pas me sentir complètement satisfait même si on est encore en course en championnat et en Ligue des champions ».

Cette analyse met en lumière un début de saison mal maîtrisé. Les premières journées ont coûté cher, avec des automatismes absents et un groupe encore incomplet.