Mercato : l’OM fonce sur deux stars de Toulouse pour cet hiver

Selon les informations du compte spécialisé OM Fada, le président marseillais aurait jeté son dévolu sur deux profils bien connus du championnat : Dayann Methalie et Charlie Cresswell, tous deux piliers du Toulouse FC.

Dayann Methalie, formé au club, incarne la réussite du centre de formation toulousain. Titulaire indiscutable depuis le début de saison, le jeune défenseur impressionne par sa régularité et sa maturité. Ses performances lui ont déjà ouvert les portes de l’équipe de France Espoirs.

Côté finances, sa valeur marchande est estimée autour de 5 millions d’euros, mais la réalité du marché est toute autre. Le LOSC avait tenté de s’attacher ses services l’été dernier avec une offre à 6 millions d’euros, refusée par le Téfécé. Depuis, Methalie a prolongé son contrat, rendant l’opération encore plus complexe. L’OM garde toutefois espoir, misant sur l’attrait d’un projet européen et la perspective de disputer le haut du tableau, voire la Ligue des champions.