Alors que la trêve de janvier approche, l’Olympique de Marseille semble prêt à rebattre les cartes en défense. Malgré un recrutement conséquent cet été, Roberto De Zerbi n’est pas totalement convaincu par ses options actuelles. Selon plusieurs sources, Pablo Longoria aurait coché deux noms sur sa liste prioritaire, et ils évoluent tous deux du côté du Toulouse FC. Deux profils prometteurs, deux dossiers complexes, mais une même ambition : renforcer une arrière-garde marseillaise encore perfectible.
Mercato : l’OM fonce sur deux stars de Toulouse pour cet hiver
- AFP
L’OM veut renforcer sa défense dès janvier
Même si le dernier mercato estival a vu débarquer plusieurs recrues défensives, l’OM ne compte pas s’arrêter là. Le rendement inconstant de Leonardo Balerdi, combiné aux prestations en demi-teinte de Benjamin Pavard, pousse le club phocéen à envisager de nouveaux ajustements. De Zerbi, qui souhaite davantage de fiabilité dans son secteur défensif, aurait réclamé du renfort à son président.
Le technicien italien, perfectionniste et exigeant, désire disposer d’une défense capable d’assurer la relance sous pression, mais aussi de tenir physiquement face aux grosses cylindrées de Ligue 1 et de Coupe d’Europe. Conscient des attentes de son entraîneur, Pablo Longoria s’est donc lancé à la recherche d’un joueur capable de s’intégrer rapidement dans le onze marseillais.
- AFP
Deux pépites toulousaines dans le viseur
Selon les informations du compte spécialisé OM Fada, le président marseillais aurait jeté son dévolu sur deux profils bien connus du championnat : Dayann Methalie et Charlie Cresswell, tous deux piliers du Toulouse FC.
Dayann Methalie, formé au club, incarne la réussite du centre de formation toulousain. Titulaire indiscutable depuis le début de saison, le jeune défenseur impressionne par sa régularité et sa maturité. Ses performances lui ont déjà ouvert les portes de l’équipe de France Espoirs.
Côté finances, sa valeur marchande est estimée autour de 5 millions d’euros, mais la réalité du marché est toute autre. Le LOSC avait tenté de s’attacher ses services l’été dernier avec une offre à 6 millions d’euros, refusée par le Téfécé. Depuis, Methalie a prolongé son contrat, rendant l’opération encore plus complexe. L’OM garde toutefois espoir, misant sur l’attrait d’un projet européen et la perspective de disputer le haut du tableau, voire la Ligue des champions.
- AFP
Charlie Cresswell, la muraille anglaise du Téfécé
L’autre piste mène à Charlie Cresswell, véritable révélation défensive de la saison toulousaine. Âgé de 23 ans, l’international anglais s’est imposé comme un taulier depuis son arrivée en provenance de Leeds en 2024. Son profil athlétique et son sens du placement séduisent aussi bien en France qu’à l’étranger.
Sa progression fulgurante n’est pas passée inaperçue. Le Borussia Dortmund aurait manifesté un intérêt concret l’été dernier, tout comme le club italien de Côme, prêt à mettre 15 millions d’euros sur la table. Une proposition que Toulouse a poliment déclinée, estimant son joueur à plus de 20 millions d’euros. D’après la presse anglaise, le Téfécé n’envisagerait d’ailleurs une vente qu’en fin de saison, pas avant.
Autant dire que Longoria devra redoubler d’ingéniosité s’il veut convaincre les dirigeants toulousains de céder leur joyau dès le mois de janvier.
- AFP
Un mercato d’hiver sous haute tension
Le président olympien n’a jamais reculé devant les défis du marché des transferts. Son passé récent le prouve : Longoria sait flairer les bons coups, parfois même en plein hiver. Cette fois encore, il semble prêt à sortir le grand jeu pour offrir à De Zerbi une défense à la hauteur de ses ambitions.
Mais la tâche s’annonce ardue. Entre la solidité financière du Téfécé et la cote montante de ses deux joueurs, l’OM devra sortir le chéquier, tout en présentant un projet sportif cohérent. La promesse d’un club ambitieux, d’un stade incandescent et d’une place potentielle en Ligue des champions pourrait peser dans la balance.
Les semaines à venir diront si Marseille parvient à transformer cette double piste en réalité. Une chose est sûre, le chantier défensif est ouvert, et les dirigeants phocéens ne manquent pas d’audace pour renforcer un effectif qui rêve de grandeur.