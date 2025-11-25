De Zerbi, Aubameyang et les réactions après OM - Newcastle (2-1)

« C'est ennuyeux. On avait une position forte au début du match. On ne s'attendait pas à ce qu'ils marquent aussi vite. Ça nous arrive de concéder des buts, mais Nick Pope nous a sauvés beaucoup de fois. Il y a beaucoup de déception ce soir, on a fait beaucoup de choses justes mais Marseille a bien joué. On a mené pendant une mi-temps, on a concédé une vingtaine de tirs. Perdre à l'extérieur fait mal. Il faut profiter des opportunités pour apprendre. Il y a beaucoup de frustration et on aurait mérité mieux. C'était un match de haut niveau. On a su se défendre face à l'atmosphère hostile. C'était une bonne atmosphère. Le début de deuxième mi-temps, on n'a pas su réagir comme il fallait après le premier but. On a été pris à revers. »