L’Olympique de Marseille s’est imposé contre Newcastle, mardi soir, à l’occasion de la 5e journée de Ligue des Champions (2-1). Une victoire qui permet aux Phocéens de se relancer dans la compétition avec désormais 6 points au compteur et une 19e place qualificative pour les barrages. Héros du soir, Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé, n’a pas masqué sa joie au coup de sifflet final, à l’instar de son entraineur, Roberto De Zerbi.
De Zerbi, Aubameyang et les réactions après OM - Newcastle (2-1)
Pierre-Emerick Aubameyang (attaquant de l’OM au micro de Canal+) :
« C'est la force de l'équipe. C'est le mix de la jeunesse et des anciens. (A Bakola) Il faudra lui poser la question: 'c'est quoi son surnom ?' J'ai dit qu'il allait faire une passe décisive. On n'a pas bien démarré le match. Les dix premières minutes, on peut faire beaucoup mieux. On a encaissé ce but. On a repris le jeu en main. Le coach nous a dit de continuer, d'y croire, qu'il allait y avoir de la place. On s'est libéré dès le début de la seconde période sur une magnifique passe de mon petit. »
Darryl Bakola (milieu de l’OM au micro de Canal+) :
« Mesüt Ozil (rires). Hier avant l'entraînement, il (Aubameyang) m'a surnommé comme ça. Ça a fait mouche. On avait à cœur de gagner ce match. Maintenant, il y a le championnat qui nous attend. Je n'ai pas les mots pour vous dire comment c'est incroyable dans ce stade. »
Geronimo Rulli (gardien de l’OM au micro de Canal+) :
« Le public a été phénoménal aujourd'hui. Nous sommes 12 sur le terrain mais je pense qu'après les 5-10 premières minutes du match c'était mieux. On avait les occasions. On a bien commencé la deuxième, on est très content. Le dernier match contre l'Atalanta était très dur pour nous. On se relance pour la qualification, il reste trois matchs. »
Eddie Howe (entraineur de Newcastle en conférence de presse) :
« C'est ennuyeux. On avait une position forte au début du match. On ne s'attendait pas à ce qu'ils marquent aussi vite. Ça nous arrive de concéder des buts, mais Nick Pope nous a sauvés beaucoup de fois. Il y a beaucoup de déception ce soir, on a fait beaucoup de choses justes mais Marseille a bien joué. On a mené pendant une mi-temps, on a concédé une vingtaine de tirs. Perdre à l'extérieur fait mal. Il faut profiter des opportunités pour apprendre. Il y a beaucoup de frustration et on aurait mérité mieux. C'était un match de haut niveau. On a su se défendre face à l'atmosphère hostile. C'était une bonne atmosphère. Le début de deuxième mi-temps, on n'a pas su réagir comme il fallait après le premier but. On a été pris à revers. »
Roberto De Zerbi (entraineur de l’OM au micro de Canal+) :
« Je suis content. On n'a pas joué de façon excellente, mais c'était mieux que contre l'Atalanta. Des jeunes ont joué, comme Bakola, on est content. L'équipe a joué avec le ballon, et ensuite on a mis le cœur. Il faut jouer comme ça. Sur les derniers matchs, des choses ne m'ont pas plu. Il faut jouer contre Toulouse, ce sera difficile. Ils sont bons en défense. Il faut rester en haut du classement. La Ligue des champions est finie, le match du jour est fini. On a mérité de gagner. 6 points, c'est moins que ce qu'on aurait mérité. »